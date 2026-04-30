PSG : Hakimi sort du silence après son forfait pour Munich ! 

Touché mardi soir face au Bayern Munich, Achraf Hakimi manquera la demi-finale retour de la Ligue des Champions la semaine prochaine. La star du PSG a réagi après ce verdict.

PSG : Plus que des crampes pour Achraf Hakimi

Au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des Champions, les nouvelles n’étaient pas très bonnes pour Achraf Hakimi. Touché à la cuisse droite, le latéral droit de 27 ans a serré les dents pour terminer la rencontre, mais ne pourra pas tenir sa place mercredi prochain pour la demi-finale retour à l’Allianz Arena. Ce sont un peu plus que des crampes qui ont arrêté l’international marocain.

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« Les premiers examens passés par Achraf Hakimi, ce matin, démentent la thèse de simples crampes. L’international marocain va passer des tests plus poussés cet après-midi. S’il s’agit d’une simple contracture, le compte à rebours sera lancé pour qu’il puisse tenir sa place mercredi prochain. Si c’est plus grave, Warren Zaïre-Emery assurera l’intérim. Nouvelles rassurantes pour Nuno Mendes qui est sorti à la 84e minute. Il va pouvoir tenir sa place la semaine prochaine sauf s’il y a un nouveau problème physique », rapporte le journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport.

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« Victime d’une lésion de la cuisse droite lors du match face au Bayern Munich, Achraf Hakimi restera en soins ces prochaines semaines », a fait savoir le PSG dans son point médical de lendemain de match. Cette absence en semaines confirme d’ores et déjà que l’ancien défenseur de l’Inter Milan sera forfait ce week-end contre le FC Lorient en Ligue 1, mais surtout contre le Bayern Munich mercredi prochain. Cependant, le principal concerné ne compte pas se montrer fataliste.

Achraf Hakimi annonce la couleur pour son retour

D’après les informations relayées par le quotidien L’Équipe, la durée d’indisponibilité d’Achraf Hakimi serait estimée entre deux et trois semaines. Si le protégé de Luis Enrique peut rejouer dans deux semaines, il pourrait donc potentiellement être disponible pour le choc de Ligue 1 entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain le 13 mai prochain.

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Si sa durée d’absence s’étire sur trois semaines, Hakimi ne pourra rejouer qu’une potentielle finale de Champions League le 30 mai contre Arsenal ou l’Atlético Madrid, ce qui serait déjà très bien, avant de rejoindre sa sélection pour la Coupe du Monde de cet été.

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De son côté, le natif de Madrid a publié un beau message sur son compte Instagram pour assurer les supporters parisiens de sa détermination à revenir avant la fin de saison. « Je l’ai fait une fois, je vais le refaire », écrit notamment Achraf Hakimi.