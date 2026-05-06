Coup de tonnerre: Le fils de Cristiano Ronaldo arrive au PSG

Friand de jeunes talents à fort potentiel, le PSG pourrait créer la sensation lors du prochain mercato estival en recrutant tout simplement le fils de Cristiano Ronaldo, la star portugaise d’Al-Nassr.

Mercato : Le PSG se place sur Cristiano Junior

À seulement 15 ans, le fils de la légende Cristiano Ronaldo a de nombreux clubs européens à ses trousses pour le prochain mercato estival, dont le PSG. Après avoir tenté le père durant plusieurs années, le Paris Saint-Germain serait très intéressé par la signature de Cristiano Junior, qui évolue chez les jeunes d’Al-Nassr. Le PSG serait intéressé par le fils de Cristiano Ronaldo, selon les échos du tabloïd The Sun.

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Le jeune ailier gauche évolue actuellement à Al-Nassr avec son père. Il est passé par la Juventus Turin et Manchester United, où il a toujours suivi son père, qui rêve de jouer avec lui, avant sa retraite. Cependant, le Paris SG n’est pas seul sur ce coup, puisque l’international U16 portugais serait aussi sur les tablettes de Tottenham, du Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Hoffenheim, Inter Milan, Atalanta Bergame, RB Salzbourg et du Real Madrid.

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Le natif de Californie s’est entraîné avec les Merengues en mars dernier. L’adolescent veut jouer dans un grand club en Europe. Toutefois, sa famille a des craintes sur le fait qu’il soit souvent comparé à son père, la légende Cristiano Ronaldo. Mais Junior serait prêt à prendre son envol dès la saison prochaine. Si son père se voyait bien partager le terrain avec lui en Arabie saoudite, l’ado, lui, viserait plutôt un retour vers les sommets européens pour continuer à grimper les échelons.

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En rejoignant Paris, Cristiano Jr collerait parfaitement à la nouvelle politique du club axée sur les jeunes cracks, tout en offrant au passage une petite revanche symbolique aux dirigeants du Paris Saint-Germain.