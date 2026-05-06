Ça chauffe à l’OM : Le boycott est enfin lancé !

À quelques jours du choc contre Le Havre, l’OM s’enfonce dans la crise. Ses fidèles supporters ont décrété un boycott pour cette fin de saison.

OM : Les supporters boycottent le match contre Havre

L’Olympique de Marseille connait une fin de saison inquiétante. Les contre-performances face à Lorient (2-0), Nice (1-1) et Nantes (3-0) ont fait chuter le club à une honteuse septième place. Les hommes de Habib Beye ne sont pas certains de disputer une coupe d’Europe la saison prochaine.

Cette réalité est difficile à encaisser pour les supporters, qui voient leur équipe favorite sombrer dans ce sprint final. Après une récente rencontre, les groupes de fans de l’OM ont tranché : le silence sera leur réponse. Foot Mercato le confirme, ce désaveu s’exprimera par une grève totale des encouragements.

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Cette vague de contestation se veut pacifique mais aussi radicale. L’OM se déplacera donc dimanche prochain au Havre, sans son douzième homme. Aucun groupe ultra n’effectuera le voyage en Normandie. Le parcage visiteur sera désespérément vide pour ce duel.

Un « stade mort » décrété lors de la réception de Rennes

Pour la dernière journée de championnat, l’ambiance du stade Vélodrome sera tout aussi glaciale. Les tribunes arboreront un visage de « stade mort » lors de la réception du Stade Rennais. Elles seront dépouillées de toute bâche, tifo ou animation sonore.

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L’âme de l’enceinte sera donc éteinte. Ce boycott marque en tout cas une rupture profonde entre une équipe phocéenne amorphe et des supporters en colère.