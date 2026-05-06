Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour cet ailier à 30 M€ ?

Le Stade Rennais accélère pour un serial buteur algérien en vue du prochain mercato estival. L’Olympique de Marseille joue les trouble-fêtes.

Mercato : Rude bataille entre l’OM et le Stade Rennais pour une star

La Ligue 1 s’agite. Alors que le mercato estival approche, deux cadors du championnat de France visent un même crack : Anis Hadj-Moussa. L’ailier algérien, véritable sensation du Feyenoord Rotterdam, attise les convoitises de l’Olympique de Marseille et du Stade Rennais. Les recruteurs français ont placé son nom tout en haut de leur liste.

Hadj-Moussa sort d’une saison pleine. Ses statistiques sont solides : 11 buts et 7 passes décisives en 38 matchs. Au-delà des chiffres, c’est son implication sur le terrain qui convainc. L’international algérien brise les lignes, élimine ses vis-à-vis par le dribble et accélère le jeu. En Eredivisie, il est devenu un cauchemar pour les équipes adverses.

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Selon les indiscrétions, l’OM et Rennes ont déjà activé leurs réseaux. Pour Marseille, l’intérêt est concret. Le club phocéen anticipe un éventuel départ de Mason Greenwood et voit en l’Algérien le successeur idéal sur le flanc droit. À Rennes, on cherche avant tout à renforcer l’animation offensive. Le club breton veut un joueur capable de transformer chaque récupération de balle en occasion de but.

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Le joueur, lui, se sent prêt. Il veut changer d’air et découvrir un championnat plus médiatisé. Le prix fixé par le club néerlandais pourrait refroidir les ardeurs : 30 millions d’euros. C’est une somme importante. Sur ce terrain, les deux clubs ne luttent pas à armes égales. Si le Stade Rennais dispose d’une surface financière solide pour tenter le coup, l’OM doit agir avec prudence. Marseille surveille ses comptes de près.