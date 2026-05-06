Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré dégote un redoutable milieu

La direction du Stade Rennais traque un meneur de jeu allemand en vue du prochain mercato estival. La bataille est très rude.

Mercato : Le Stade Rennais fonce sur un talent de Schalke 04

Le Stade Rennais s’active déjà pour l’été. En quête de renforts pour son milieu de terrain, le club breton explore le marché allemand. Selon les informations de Transferfeed, les recruteurs rennais surveillent de très près Soufiane El-Faouzi, le nouveau visage prometteur de Schalke 04.

À 23 ans, El-Faouzi s’est imposé comme un pilier de son équipe en Allemagne. Recruté pour seulement 200 000 euros en provenance d’Aachen, ce milieu de terrain a vu sa valeur exploser grâce à sa progression. Son bilan actuel est solide : 32 matchs disputés, deux buts marqués et cinq passes décisives délivrées.

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Sous contrat jusqu’en 2029, l’Allemand a les atouts pour s’imposer au club breton. À chaque match, il montre qu’il a la force dans les jambes. La tâche ne sera pas simple pour les dirigeants bretons car le talent attire les convoitises. En Angleterre, Sunderland et Brentford sont déjà prêts pour arracher sa signature.

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L’Italie n’est pas en reste avec l’intérêt de Bologne, tandis que le Celtic Glasgow observe aussi la situation avec attention. Face à cette meute de prétendants, Rennes devra se montrer convaincant. Pour espérer boucler ce dossier complexe, le club devra agir avec rapidité et précision. Schalke 04 a déjà déchiré une offre de 11 millions d’euros formulée par Shabab Al Ahli pour s’attacher les services du milieu de terrain.