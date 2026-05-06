Mercato AS Monaco : L’ASM tient déjà une première top recrue

L’AS Monaco devrait finaliser rapidement le transfert définitif d’Ansu Fati du FC Barcelone, cet été. Les démarches sont déjà en cours et le club est optimiste.

Mercato : L’AS Monaco confiant pour le transfert définitif d’Ansu Fati

Prêté à l’AS Monaco, cette saison, Ansu Fati est parti pour rester dans la Principauté. La Direction du club aurait entamé les démarches pour son transfert définitif. À quelques jours de la fin du championnat, L’Équipe apprend que le club du Rocher est confiant pour finaliser le dossier de l’attaquant de 23 ans.

L’option d’achat assortie au prêt du joueur du FC Barcelone devrait être levé sans obstacle majeur. Une réunion entre les parties est annoncée dans les prochains jours, par le quotidien sportif. Mais avant, l’optimisme est total au sein du board Monégasque.

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L’indemnité de transfert de l’international Espagnol (10 sélections) est fixée à 11 millions d’euros, alors que sa valeur est estimée à 15 millions d’euros par Transfermarkt.

Le gros salaire de Fati, un obstacle à lever

Cependant, l’AS Monaco doit encore trouver un accord sur le salaire colossal d’Ansu Fati, estimé à 4,6 millions d’euros net par an. La bonne nouvelle pour les Asémistes, il serait prêt à consentir un effort financier, en baissant son salaire, afin de rester dans la Principauté où se sent bien.

En effet, le joueur formé à La Masia a retrouvé du temps de jeu à l’ASM, lorsqu’il était indésirable en Catalogne. Mieux, il est épanoui dans une équipe où il a pour ami, le champion du monde Paul Pogba.

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Malgré seulement 9 titularisations en Ligue 1, à cause de petits soucis physiques, Ansu Fati a inscrit 10 buts en 23 apparitions en championnat, sous les couleurs monégasques. Soit 18 % des buts inscrit par l’équipe de Sébastien Pocognolà 2 journées de la fin de la Ligue 1.