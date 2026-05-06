OM en alerte : De terribles soupçons visent Medhi Benatia

L’OM, qui s’éloigne un peu plus d’une qualification, récolte la colère de ses supporters. Sauf que son directeur sportif Medhi Benatia semble étrangement protégé des critiques en cette fin de saison.

L’étrange immunité de Medhi Benatia à l’OM

Medhi Benatia semble bénéficier d’une immunité déconcertante. L’Olympique de Marseille, sous sa direction, connait une fin de saison désastreuse. Cette crise est marquée par l’incapacité d’Habib Beye à redresser la barre et un vestiaire amorphe. L’humiliation subie à Nantes (3-0) est venue renforcer ce sentiment de déception.

Les groupes de supporters de l’OM ont décidé de mener des actions fortes pour exprimer leur agacement. Ils boycotteront le déplacement de dimanche au Havre, avant de transformer le Vélodrome en « stade mort » contre Rennes. Ils priveront l’enceinte phocéenne ses animations habituelles.

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Pourtant au milieu de ce chaos, un homme échappe drôlement aux foudres du Vélodrome. Medhi Benatia ne subira visiblement aucune critique publique en cette fin de saison cauchemardesque. Ce traitement interroge, alors que son bilan est lourd.

Un complot avec les groupes de supporters ?

Ses prises de parole incendiaires, des sanctions tardives, les départs fracassants d’Adrien Rabiot, Roberto De Zerbi ou encore Pablo Longoria… cela en fait beaucoup. Sur les réseaux sociaux, l’incompréhension grandit autour de ce mutisme. Certains soupçonnent une proximité trouble entre le dirigeant marocain et des leaders de groupes de supporters.

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« Pourquoi le stade reste-t-il muet face à ses erreurs de gestion ? » « Genre Benatia ne va toujours pas avoir des banderoles contre lui ? » « C’est fou en repensant à tout depuis janvier », peut-on lire dans les commentaires. Cette controversée ne changera en rien l’issue de son aventure à l’OM. Medhi Benatia quittera ses fonctions au terme de l’exercice.