OM : Scandale, la course en LDC gâchée par l’arbitrage ?

L’OM, désormais septième au classement, ne peut plus se qualifier directement en Ligue des champions. Mais une récente étude provoque la polémique à Marseille. Elle pointe du doigt l’impact des erreurs arbitrales dans cette course à l’Europe.

Le sort de l’OM aurait dû être différent, l’arbitrage mis en cause

Après sa défaite à Nantes (3-0), l’Olympique de Marseille sombre dans le chaos. Le club phocéen a définitivement fait une croix sur une qualification directe en Ligue des champions. Les Phocéens sont 7es du championnat, avec sept points de retard sur Lyon (3e). Les hommes de Habib Beye n’ont plus leur destin en main à deux journées du terme.

Ils devront réaliser un sans-faute contre Le Havre et Rennes en vue d’accrocher une place européenne. Tout en espérant des faux pas de Monaco et des Bretons. C’est dans ce contexte tendu que des voix s’élèvent pour fustiger le manque de caractère des joueurs de l’OM. L’entraîneur n’est pas épargné. Habib Beye devrait être démis de son poste.

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Une analyse du compte ArbitreVAR vient cependant jeter un pavé dans la mare, suggérant que le sort de l’OM aurait pu être différent. Selon cette étude des erreurs d’arbitrage en Ligue 1, Marseille est l’équipe la plus lésée du top 10. Ces bévues auraient coûté 2,22 points aux Phocéens.

Les Phocéens ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes

Dans ce classement « rectifié » par le média, prenant en compte ces erreurs, l’OM occuperait la 5e place de Ligue 1. Le club dirigé par Frank McCourt se retrouverait ainsi au cœur de la lutte pour l’Europe, en ayant qu’un retard de deux points sur le LOSC. Ces chiffres alimentent logiquement quelques regrets chez les supporters.

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Un peu de retard cette semaine pour cause de vacances ✈️, et des débats un peu plus longs que d'habitude avec nos arbitres 🤯.



🟧Etude 1 (∆EP): Classement de L1 modifié en tenant compte de l'impact arbitral.

🟪Etude 2 (xRG):… pic.twitter.com/An9F8Xw2hP — Check VAR Ligue 1 (@ArbitreVAR) May 5, 2026

Néanmoins, il ne faut pas écarter les carences notoires de l’OM dans ce sprint finale. Les prestations décevantes de Mason Greenwood et ses coéquipiers ne sont en aucun cas liées au sifflet. Les Phocéens auraient dû être plus efficaces sur le terrain.