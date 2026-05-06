Bayern-PSG : Laurent Blanc annonce un choc explosif à Munich

Ancien entraîneur du PSG de 2013 à 2016, Laurent Blanc a livré son avis sur la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et les hommes de Luis Enrique. Le technicien français s’attend à vivre un second choc explosif à l’Allianz Arena.

Laurent Blanc sur Bayern – PSG : « On aura le même match »

Totalement bluffé par la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, Laurent Blanc s’attend à un nouveau « match de très haut niveau » ce mercredi soir, à l’Allianz Arena, pour la seconde manche de cette rencontre. Pour l’ancien sélectionneur de l’équipe de France, Luis Enrique et Vincent Kompany, fidèles à leurs principes, devraient offrir un spectacle de très haut niveau dans un match ouvert.

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Laurent Blanc pense que « si les joueurs offensifs sont aussi forts qu’au Parc, c’est sûr qu’on va voir des buts. » Pour lui, ce n’est pas un hasard, mais une conséquence directe des convictions des deux entraîneurs. « Au-delà de posséder de tels joueurs offensifs, il te faut aussi avoir des convictions », souligne le Champion du monde 2018, avant de saluer Enrique et Kompany qui « ont été extraordinaires. Ils n’ont pas changé de système. »

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Toutefois, Laurent Blanc exprime un petit regret pour le Paris Saint-Germain qui n’a pas su garder son avance de trois buts. « À 5-2, beaucoup auraient sécurisé. Luis Enrique a continué avec ses principes. Pareil pour Kompany », souligne Blanc, qui estime donc qu’à « tout moment, chaque équipe pouvait marquer. » Et malgré les critiques sur les défenses, l’ancien libéro assume : « certains diront qu’il y a eu trop de buts. Moi, je n’en vois jamais assez. C’est le football que j’aime. »

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Le vainqueur de ce duel tant attendu entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain retrouvera en finale de l’UEFA Champions League, le 30 mai prochain à Budapest, en Hongrie), Arsenal, qui a battu l’Atlético Madrid (1-0) mardi soir, après leur match nul de la semaine passée (1-1).