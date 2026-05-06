ASSE : Les MF91 lancent un appel pressant avant Amiens

Les Magic Fans 91 ont envoyé un message fort aux joueurs de l’ASSE, via une banderole, avant le match décisif contre Amiens SC, samedi (20h).

Avant ASSE – Amiens, les Verts sous pression !

L’ASSE doit réagir face à Amiens SC, lors de la 34e et dernière journée de Ligue 2, après trois défaites d’affilée en Ligue 2. Elle doit remporter le match contre la lanterne rouge du championnat, au stade Geoffroy-Guichard. C’est la condition première pour espérer une remontée directe en Ligue 1, si Le Mans FC ne gagne pas à Bastia.

A quelques jours de l’ultime journée de la Ligue 2, les Magic Fans 91 ne décolèrent pas après la défaite à Rodez (2-1).

Les MF91 déclarent : « On veut des joueurs concernés et acharnés »

Après avoir accusé à tort les Verts de tricher, ils pointent le comportement de certains joueurs, pour des virées nocturnes. Via une banderole déployée en face du Centre Sportif Robert-Herbin, ce mercredi, le groupe de supporters ultras de l’AS Saint-Etienne visent des joueurs qui sortent nuitamment.

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Ces derniers donnant l’impression de ne pas être conscient de la situation délicate de l’équipe stéphanoise dans la course pour la montée en Ligue 1. « Certains visent la montée, d’autres les terrasses du 18. On veut des joueurs concernés et acharnés », ont écrit les MF91.

Notons que Le 1810 est un établissement de nuit se trouvant à la Talaudière et célèbre pour ses terrasses du jeudi soir.

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Pour rappel, Philippe Montanier a rencontré les responsables des Magic Fans et des Green Angels 92, pour s’excuser au sujet de la défaite contre RAF au stade Paul-Lignon. Selon Evect, les deux groupes de supporters de l’ASSE ont également profité de cette entrevue pour passer un message au coach pour ses joueurs. Sans doute, les reproches relatifs aux sorties nocturnes de certains joueurs en font partie.