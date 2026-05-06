Mercato : Un été explosif du coté de la Turquie

Le football turc s’apprête une fois de plus à traverser un été placé sous haute tension. Alors que la saison 2025-2026 touche à sa fin, les trois clubs majeurs d’Istanbul élaborent déjà un mercato susceptible de redessiner entièrement les contours de la prochaine Süper Lig. Entre vedettes convoitées, départs significatifs et ambitions démesurées, Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş positionnent déjà leurs pièces.

Galatasaray veut préserver son armada offensive

Du côté de Galatasaray, un dossier occupe toutes les conversations : Victor Osimhen. Auteur d’une saison exceptionnelle, l’attaquant nigérian fait saliver l’Europe entière. Le club stambouliote exigerait près de 150 millions d’euros pour envisager un départ, signe de l’importance capitale du joueur dans le projet d’Okan Buruk.

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Mais le danger ne s’arrête pas là. Barış Alper Yılmaz à lui aussi reçu un intérêt croissant, notamment en Ligue 1 et en Premier League. Monaco, ainsi que plusieurs clubs anglais, suivraient sa situation de très près.

Côté arrivées, Galatasaray continue de viser des noms ronflants. Les rumeurs autour de Bernardo Silva ou encore Jonathan David animent déjà les discussions chez les Stambouliotes. L’objectif est simple : bâtir un groupe capable de s’imposer durablement en Ligue des Champions.

Fenerbahçe s’apprête à vivre une véritable révolution

À Istanbul, l’été 2026 pourrait bien sonner la fin d’une ère. Après une saison tumultueuse et le départ de Domenico Tedesco, le club semble prêt à démarrer une énième reconstruction en profondeur. Plusieurs cadres sont annoncés sur le départ, tandis que les dirigeants cherchent à attirer des joueurs d’expérience capables de redynamiser l’effectif sans attendre. Ces derniers mois, Fenerbahçe a déjà frappé fort avec les arrivées de N’Golo Kanté, Matéo Guendouzie ou encore Anthony Musaba.

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Mais les rumeurs ne s’arrêtent pas là. Christopher Nkunku et Mohamed Salah auraient notamment été identifiés comme les deux « signatures de rêve » pour le prochain mercato estival. Parallèlement, plusieurs dossiers inquiètent les supporters. Le club pourrait perdre des éléments clés, alors que le chantier défensif reste colossal après une saison marquée par une instabilité chronique. Une chose est certaine : ça va bouger du coté de Kadikoy.

Beşiktaş veut retrouver les sommets

De son côté, Beşiktaş s’efforce aussi de rebâtir un projet solide après plusieurs saisons en dents de scie. Le club aux couleurs noires et blanches multiplie déjà les pistes ambitieuses. Ces derniers mois, les dirigeants ont officialisé plusieurs mouvements clés, notamment l’arrivée de Hyeon-gyu Oh en provenance de Genk.

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Mais Beşiktaş voit encore plus grand. Selon plusieurs médias, David Alaba ferait partie des joueurs ciblés pour renforcer la défense. Le club suit également plusieurs talents évoluant dans les grands championnats européens, notamment en Ligue 1. Facundo Medina compterait parmi les profils appréciés par les dirigeants stambouliotes. Parallèlement, certains dossiers restent quelques peu fragiles. L’avenir de Semih Kılıçsoy continue d’alimenter les spéculations après son prêt en Serie A., du coté de Bologne.

Un été capable de redessiner la hiérarchie turque

Longtemps figée dans les mêmes schémas, la Süper Lig pourrait connaître un vrai changement cet été. Galatasaray veut confirmer sur la scène européenne. Fenerbahçe prépare un nouveau chantier de reconstruction. Beşiktaş espère enfin trouver une réelle stabilité.

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Et dans leur ombre, des clubs comme Samsunspor ou Trabzonspor guettent ce chaos avec attention, espérant réduire l’écart qui les sépare des cadors. Une certitude demeure : le mercato 2026 pourrait bien devenir l’un des plus marquants de l’histoire du football turc.