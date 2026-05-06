Mercato AS Monaco : 15M€, le Barça prêt à saisir une aubaine

Le FC Barcelone a entamé des démarches pour recruter Caio Henrique, latéral gauche de l’AS Monaco. Des contacts ont été noués avec l’entourage du joueur en vue d’un possible transfert dès le prochain mercato estival.

Mercato AS Monaco : Barcelone active la piste Caio Henrique

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Caio Henrique ne sera pas retenu à tout prix par Monaco. En clair, le club de la Principauté ne ferme pas la porte à un a départ surtout si une offre avoisinant les 15 millions d’euros arrive sur la table. Un montant qui reste dans les cordes du Barça, toujours contraint par ses équilibres financiers.

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Cette piste s’est intensifiée alors que le dossier Marc Cucurella s’annonce plus compliqué, notamment à cause des exigences de Chelsea FC. Dans ce contexte, le profil du Monégasque apparaît comme une solution plus réaliste pour renforcer le côté gauche de la défense.

Monaco ouvert à une vente

Du côté de l’ASM, l’idée d’un transfert fait son chemin. Le latéral de 28 ans sort d’une période moins régulière et revient tout juste d’une blessure à la cuisse contractée en mars. Il n’a toutefois pas tardé à se remettre en évidence, notamment avec une passe décisive lors de la victoire face à Metz.

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En interne, ce possible départ est aussi vu comme un moyen d’ajuster l’effectif tout en récupérant un peu de marge financière. Rien n’est encore bouclé mais les échanges pourraient s’intensifier à l’approche du mercato, d’autant que le joueur ne laisse indifférent ailleurs.

Des échanges qui pourraient se multiplier

Les relations entre l’AS Monaco et Barcelone pourraient d’ailleurs s’intensifier sur ce mercato. En parallèle, le club princier réfléchit toujours à lever l’option d’achat d’Ansu Fati, prêté cette saison.

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Dans ce contexte, le cas Caio Henrique pourrait s’inscrire dans des négociations plus larges entre les deux clubs. Reste à voir si ces premiers échanges déboucheront sur quelque chose de concret dans les semaines à venir.