ASSE : Un constat alarmant avant le match contre Amiens

Après les trois défaites de suite de l’ASSE en Ligue 2, un constat alarmant se dégage. Les joueurs de l’équipe de Philippe Montanier sont à bout de souffle, mentalement et physiquement !

ASSE – Amiens : Match décisif pour la montée directe

L’ASSE s’est effondrée après une série de 9 matchs consécutifs sans défaite, soit précisément 7 victoires et 2 nuls. Elle a concédé trois défaites de suite en Ligue 2, dont un contre l’ES Troyes, un concurrent direct dans la course vers la Ligue 1.

La conséquence de ces trois défaites est lourde ! Les Verts sont relégués à la 3e place au classement, par Le Mans FC. Avec désormais 2 points d’avance sur les Stéphanois, les Manceaux tiennent le dernier billet pour la montée directe en Ligue 1, à une journée de la fin de la saison régulière.

Lors de cette ultime journée décisive, samedi (20h), l’AS Saint-Etienne recevra Amiens SC au stade Geoffroy-Guichard, tandis que Le Mans FC se déplacera en Corse pour affronter le SC Bastia.

Des limites physiques, techniques et mentales à Saint-Etienne !

Avant la rencontre cruciale de l’équipe de Philippe Montanier avec lanterne rouge, deux chroniqueurs du Sainté Night Club ont dressé un contrat assez inquiétant pour les Verts. Dans leurs analyses sur les trois défaites d’affilée de l’ASSE, dans la dernière ligne droite du championnat, ils pointent notamment une fatigue physique et mentale.

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En effet, les Verts sont bien conscients de l’objectif du club et de l’enjeu des matchs perdus, mais ils sont impuissants. « Cette équipe, depuis un mois, elle a juste montré ses limites techniques, physiques […] et tout ce qu’il y a de possible », constate Valentin, avant d’enfoncer le clou : « Je les vois perdus, impuissants… ».

Joss fait pratiquement le même constat. Selon lui, l’équipe de l’ASSE est victime d’une fatigue intense physique et morale, mais montre aussi un énorme manque.

« Beaucoup de joueurs sont au bout de leurs capacités athlétiques, physiques, mentales. Je vois des joueurs, pour certains, très limités. On a plus un problème de talent que d’investissement », indique-t-il. Il a pointé ensuite le déficit mental de l’équipe de Philippe Montanier. « Le foot, ça se joue aussi entre les deux oreilles », souligne-t-il.

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Le capitaine Gautier Larsonneur et ses coéquipiers ont l’occasion de prouver le contraire et faire mentir leurs détracteurs. D’abord face à Amiens SC, puis probablement lors des play-offs et barrages pour la montée en Ligue 1.