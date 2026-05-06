Mercato : L’OM dégote un défenseur marocain à 15 M€ !

Malgré la crise qui secoure l’OM, sa direction travaille discrète discrètement sur l’arrivée d’un défenseur marocain. Zakaria El Ouahdi de Genk est visé.

Mercato : L’OM s’invite dans la bataille pour Zakaria El Ouahdi

L’Olympique de Marseille, occupant une honteuse 7e place au classement, ne peut plus se qualifier directement pour la Ligue des champions. Les hommes de Habib Beye ont désormais une chance pour décrocher une coupe d’Europe. L’OM devra remporter ses deux derniers matchs contre Le Havre et Rennes. Tout espérant le faux-pas de ses principaux concurrents.

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En attendant de connaitre l’issue de cette saison éprouvante, les dirigeants de l’OM sont à pied d’œuvre pour faire venir des renforts, notamment dans le secteur défensif. Ils sont d’ailleurs sur les traces de Zakaria El Ouahdi, confirme le média Voetbal International. Le latéral droit marocain sort d’une saison intéressant avec Genk. Il affiche un bilan de 12 buts et et 5 passes décisives dans le championnat belge.

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Ces chiffres dignes d’un attaquant plaisent énormément à la direction phocéenne. Sauf que l’OM n’est pas seul sur le coup. L’Olympique Lyonnais tenterait aussi de l’attirer en Ligue 1. Le PSV Eindhoven serait également intéressé par le profil promet de Zakaria El Ouahdi. Cette concurrence risque de faire grimper son prix estimé à 15 millions d’euros sur Transfertmarkt.