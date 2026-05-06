Bayern Munich – PSG : La compo officielle d’Enrique fuite !

Alors que l’UEFA devrait l’annoncer officiellement sous peu, la composition d’équipe de Luis Enrique, coach du PSG, pour la demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich a fuité dans les médias.

Bayern Munich – PSG : Désiré Doué et Fabian Ruiz titulaires

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain affronte le Bayern Munich à l’Allianz Arena en demi-finale retour de Ligue des Champions. Peu de temps avant la publication officielle, plusieurs médias, dont L’Équipe et RMC Sport, ont déjà dévoilé l’équipe parisienne. Fait rarissime au PSG, la composition de Luis Enrique, qui va défier le Champion d’Allemagne à partir de 21 heures, vient de fuiter.

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Les deux sources hexagonales confirment ainsi que c’est bien Fabian Ruiz qui va numériquement remplacer Achraf Hakimi, les dix autres titulaires ne changeant pas. En défense, Matvey Safonov sera dans le but protégé par une ligne de quatre composée de Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes de droite à gauche.

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Au milieu, on retrouve le milieu des Champions d’Europe avec Joao Neves à droite, Vitinha en sentinelle et Fabian Ruiz en relayeur gauche. Devant, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia accompagnent Ousmane Dembélé.

La compo du PSG face au Bayern Munich

Gardien : Safonov

Défenseurs : Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes

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Milieux : Neves, Vitinha, Ruiz

Attaquants : Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.