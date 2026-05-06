Inquiétude à l’OM : Une sanction de Habib Beye divise !

Après la défaite de l’OM face à Nantes (3-0), Habib Beye et sa direction ont imposé une sanction aux joueurs. Sauf que cette mise au vert punitive est vivement contestée à Marseille.

OM : Habib Beye face à une mise au vert contestée

L’Olympique de Marseille connait une fin de saison cauchemardesque. La déroute subie à Nantes (3-0) est perçue comme la goutte de trop. La réaction de Habib Beye et la direction de l’OM n’a pas tardé. L’ensemble de l’effectif est consigné à la Commanderie « jusqu’à nouvel ordre ».

Cette mise au vert drastique vise à secouer un groupe en manque de caractère et d’efficacité. L’objectif est donc de créer un électrochoc avant les ultimes duels contre Le Havre et le Stade Rennais. Cette mesure drastique est cependant accueillie avec scepticisme à Marseille.

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Plusieurs observateurs et supporters de l’OM doutent de l’efficacité de cette méthode. C’est le cas notamment d’Éric Di Meco. L’ancien défenseur marseillais, devenu consultant sportif sur RMC Sport, estime qu’enfermer des sportifs déjà « déconnectés » mentalement est une erreur stratégique.

Un risque d’accroit le désintéressement du groupe

Pour lui, cette sanction arrive tardivement pour inverser la tendance à l’OM. Elle risquerait même d’accroître le désintérêt de joueurs n’attendant plus que la fin du championnat pour s’en aller. « Si tu voulais être sévère ou taper, il fallait le faire bien avant », a-t-il lancé.

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Quoi qu’il en soit, l’OM jouera ses deux derniers dans un climat tendu. La réputation de Habib Beye est mise à rude épreuve. Et les supporters ont prévu de boycotter les deux derniers matchs de championnat.