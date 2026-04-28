ASSE : Un retour inattendu parmi les nombreux blessés

Alors que la fin de sa saison a été annoncée, un joueur de l’ASSE, blessé, a fait son retour à l’entraînement ce mardi, à la surprise générale.

ASSE : Julien Le Cardinal revient à l’entraînement, en individuel

Touché lors du match perdu par l’ASSE à Bastia (2-0), il y a dix jours, Julien Le Cardinal est revenu à l’entraînement ce mardi, selon les informations de Peuple-Vert. C’est une grosse surprise, car il avait été annoncé indisponible pour le reste de la saison. Le défenseur central s’est évidemment entraîné en individuel. Selon les détails de la source, il a multiplié les exercices avec « un large bandage ».

La recrue hivernale de l’AS Saint-Etienne, souffrant d’une lésion musculaire, est certes sur le chemin du retour, mais il y a peu de chances de la voir rejouer contre Rodez AF, samedi lors de la 33e journée de Ligue 2.

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D’ailleurs, la source se pose des questions sur son retour rapide à l’Etrat. Elle se demande si la blessure de Julien Le Cardinal était moins grave que prévu ou s’il a subi des infiltrations pour accélérer sa guérison ?

Le Cardinal, un joueur clé de l’équipe de Saint-Etienne

En attendant le point-santé de Philippe Montanier, en conférence de presse d’avant-match, jeudi, la prudence est de mise sur l’état du joueur recruté à Brest.

Il faut noter que l’absence de Julien Le Cardinal s’est ressentie lors de la lourde défaite de l’ASSE contre l’ES Troyes AC (0-3), samedi dernier. Arrivé dans le Forez le dernier jour du mercato d’hiver, il s’est immédiatement imposé dans l’équipe stéphanoise. Il formait avec Mickaël Nadé une solide paire axiale.

Avec le joueur de 29 ans, les Verts ont enchaîné une série d’invincibilité de 7 victoires et 2 nuls, avant leur défaite à Bastia. C’est dire à quel point Julien Le Cardinal est précieux dans l’équipe de Philippe Montanier.

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Si l’ASSE ne monte pas directement en Ligue 1 à l’issue de la saison régulière, il n’est pas exclu de revoir le numéro 26 dans le groupe stéphanois lors des play-offs ou probablement les barrages, fixés au 21 mai (aller) et au 24 mai (retour).