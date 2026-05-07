Mercato ASSE : Urgent ! Enzo Bardeli a pris sa décision

L’ASSE sent le vent tourner dans le dossier Enzo Bardeli. Longtemps présenté comme une cible idéale pour renforcer l’entrejeu stéphanois, le milieu de Dunkerque semble désormais regarder ailleurs. Et ce, avec l’Espagne dans un coin de la tête et des signaux loin d’être rassurants pour les Verts.

‎Mercato ASSE : Saint-Etienne voit le dossier Bardeli se compliquer

‎L’AS Saint-Étienne suivait Enzo Bardeli depuis plusieurs mois. Le profil du milieu de Dunkerque cochait beaucoup de cases : volume de jeu, créativité et régularité. À 25 ans, le joueur a surtout confirmé cette saison qu’il pouvait devenir bien plus qu’un simple bon joueur de Ligue 2.

Lire aussi : Mercato ASSE : Dunkerque exige une fortune pour Bardeli !

‎Avec 10 buts et 7 passes décisives en 35 matchs, Bardeli a changé de dimension. Dans le Forez, certains voyaient déjà une opération intelligente à coût zéro puisque le joueur arrive en fin de contrat. Mais le marché ne fait jamais de cadeau aux clubs hésitants.

‎L’Espagne débarque dans la bataille, une décision liée à la montée des Verts ?

‎Selon le journaliste espagnol Andi Onrubia, Getafe et Levante surveillent désormais la situation du joueur. Le club madrilène, actuellement bien placé en Liga, aurait même pris une longueur d’avance dans ce dossier. ‎Le détail qui inquiète l’ASSE se trouve ailleurs. Toujours selon la même source, “Saint-Etienne l’a récemment contacté en vue de le recruter, mais sans grand résultat”.

Getafe y Levante siguen de cerca a Enzo Bardeli.



El mediocentro, uno de los mejores jugadores de la Ligue 2, acaba contrato en junio y hay varios clubes interesados. El Saint-Étienne contactó recientemente con él para ficharle, aunque sin grandes avances.



Bardeli dejará en… pic.twitter.com/K6P8A4hxYx — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) May 6, 2026

Lire la suite sur l’ASSE :

Mercato ASSE : KSV passe à l’offensive pour un top joueur

À voir

ASSE : Le coaching de Montanier remis en question !

ASSE : Des renforts XXL pour les Verts face à Amiens

Ce qui traduit un intérêt tiède du joueur pour le projet stéphanois, au moins à l’instant T. ‎En coulisses, on estime qu’Enzo Bardeli attend surtout de connaître le destin sportif de l’ASSE avant de trancher définitivement. Une montée en Ligue 1 pourrait totalement relancer le dossier. Pour le moment, il n’a pas donné son accord aux Verts et privilégie actuellement d’autres options, notamment en Espagne.