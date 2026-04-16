Mercato ASSE : Une première recrue pour Montanier en Ligue 1

L’ASSE tient déjà sa première recrue estivale. Le joueur en question a lié son avenir au club stéphanois, à deux mois de l’ouverture officielle du mercato d’été.

ASSE : Loïc Perrin travaille déjà sur le mercato d’été

L’ASSE doit encore attendre l’issue des quatre dernières journées de la Ligue 2, pour connaître son sort. Pour l’instant, elle est deuxième au classement et détient l’un des deux tickets pour la montée directe en Ligue 1. Dans les coulisses, Loïc Perrin et la cellule de recrutement travaillent sur le mercato, comme il l’a confirmé récemment dans une interview avec Jérôme Gallo.

Outre Enzo Bardeli (25 ans), dont le nom est inscrit en tête sur la liste du Directeur sportif, la rumeur évoque l’intérêt des Verts pour Hervé Koffi (29 ans), gardien du RC Lens, prêté à Angers.

En effet, l’AS Saint-Etienne cherche un gardien de but pour remplacer Brice Maubleu, dont le contrat expire en juin 2026. Les noms de deux jeunes portiers : Ewen Jaouen du Stade de Reims (20 ans, 2 m) et Mathys Niflore (19 ans ; 1,92 m) de Toulouse FC (en prêt à Dunkerque) sont aussi associés aux Verts.

Mercato : Abdoulaye Kanté veut rester à Saint-Etienne

En attendant de connaître les futurs renforts de l’équipe stéphanoise, très probablement en Ligue 1, Abdoulaye Kanté, lui, a déjà choisi de rester dans le Forez. Prêté à l’ASSE fin janvier, pour six mois, son contrat est assorti d’une option d’achat. Kilmer Sports Ventures attend évidemment la fin de la saison pour se pencher concrètement sur la clause.

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Mais avant, le milieu défensif a envoyé un message clair sur son avenir aux décideurs du groupe canadien. « Si j’ai envie de m’installer ici, dans ce projet ? Oui bien sûr. Je suis très heureux au club », a-t-il déclaré en conférence de presse, ce jeudi.

Un appel du pied qui n’est pas surprenant, car l’International Espoirs ivoirien a retrouvé du temps de jeu à Saint-Etienne, alors qu’il ne jouait pas du tout à Middlesbrough (en Championship). Mieux, il s’est imposé dans l’équipe de Philippe Montanier, comme le montrent ses 8 titularisations en 9 matchs disputés sous les ordres du nouvel entraîneur des Verts.

L’Ivoirien apprécie l’accompagnement du staff technique

Passé par l’ES Troyes avant de rejoindre l’Angleterre, Abdoulaye Kanté a connu une adaptation rapide chez les Verts. Son objectif est désormais de s’installer durablement dans le Forez. D’ailleurs, il se projette déjà avec le club ligérien.

« Il y a un bon staff, j’ai été bien accompagné quand je suis arrivé. Le groupe est vraiment sympa, il y a une bonne ambiance. Je suis assez content de mes débuts, même si je pense que je peux apporter encore plus, surtout offensivement », a-t-il déclaré.

Kanté : « Je suis très heureux de porter ce maillot vert »

En deux mois et demi à l’ASSE, le joueur de 20 ans est déjà conquis par le mythique club du football français et son bouillant peuple vert. « Je suis très heureux de porter ce maillot, de jouer dans le Chaudron. L’engouement est exceptionnel, même à l’extérieur, même à l’entraînement… Je n’avais jamais vu ça ! », a-t-il exprimé.

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Abdoulaye Kanté reste désormais suspendu à la décision d’Ivan Gazidis. Le président va-t-il lever l’option d’achat ou pas ? La tendance actuelle laisse penser que oui.