Liverpool-PSG : Tension maximale, Luis Enrique averti !

À l’aube du choc Liverpool-PSG en quart de finale de Ligue des champions, la tension grimpe. Luis Enrique et ses hommes devront rester sur leur garde.

Liverpool-PSG : Luis Enrique face à l’enfer d’Anfield

Le Paris Saint-Germain, fort de son succès au match aller (2-0), se déplace ce mardi soir à Liverpool avec un avantage psychologique. Les hommes de Luis Enrique avaient outrageusement dominé les débats lors de cette première manche. Ils avaient confisqué le ballon avec 74 % de possession. Le PSG compte rééditer cette performance loin de ses bases.

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Cette mission ne sera pas facile. Car en face, les Reds sont déterminés à accomplir une remontada pour rejoindre le dernier carré de la C1. Le PSG devra donc s’attendre à une ambiance électrique et hostile ce mardi soir à Anfield. Jérôme Rothen, consultant sur RMC, a tenu à prévenir les Parisiens.

Jérôme Rothen prévient les Parisiens

L’ancien milieu du PSG donne la clé de la qualification : Paris devra vite refroidir les ardeurs du public anglais. Il invite donc le Paris Saint-Germain à faire preuve d’une efficacité clinique dès l’entame du match. « J’espère qu’ils vont arriver avec l’envie de faire taire le stade », a-t-il lancé.

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Notons que les deux équipes s’étaient déjà croisées la saison dernière en 8es de finale. Et si le club de la capitale avait éliminé la formation entraînée par Arne Slot aux tirs au but, la prudence reste de mise.