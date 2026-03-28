OM : McCourt acte le départ de Medhi Benatia !

Dans un contexte déjà inflammable, l’OM voit Frank McCourt acter le départ de Medhi Benatia à la fin de la saison, malgré un hiver où tout semblait pouvoir basculer. Le propriétaire américain lève enfin le voile et confirme une décision lourde de sens pour l’avenir sportif du club.

‎‎OM : Le départ de Benatia est désormais irréversible

‎L’histoire s’achève là où elle avait déjà failli tourner court. Medhi Benatia, qui avait présenté sa démission cet hiver, avait finalement accepté (à la demande du propriétaire américain) de prolonger sa mission jusqu’en juin. « Après avoir reçu sa démission, je lui ai demandé de prolonger son préavis et je le remercie d’avoir accepté, car c’était essentiel pour terminer la saison », a admis Frank McCourt lui-même.

Lire aussi : Ça chauffe à l’OM : L’attitude de Medhi Benatia inquiète !

À voir

ASSE : Clés du succès de Montanier, des révélations choc

‎Cette reconnaissance est sincère, mais le sort du directeur sportif marocain est désormais scellé. « Medhi est un excellent directeur sportif. Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite, ce sera fini. C’est son souhait et c’est ce que nous sommes convenus », a-t-il affirmé sans ambiguïté dans un entretien accordé au JDD ce samedi.

‎Une OM en transition permanente

‎Le timing, lui, interroge. L’Olympique de Marseille voit partir coup sur coup deux figures de son organigramme, alors même que la stabilité est devenue un luxe sur la Canebière. Le départ récent de Pablo Longoria en a été un premier signal fort. ‎Interrogé à ce sujet, McCourt s’est montré d’une prudence glaciale.

Lire aussi : Mercato OM: Coup de tonnerre sur l’avenir de Medhi Benatia

« Le départ de Longoria ? Ces moments ne sont jamais faciles… Je ne souhaite donc pas commenter ce sujet », s’est contenté de déclarer l’homme d’affaires. Une réserve qui en dit long sur les tensions internes et la volonté du propriétaire de ne pas jeter d’huile sur le feu.

‎Un club qui cherche encore sa ligne directrice

‎Derrière ces départs successifs se cache un vrai enjeu : redéfinir un projet cohérent, lisible, durable. Marseille doit reconstruire, et vite. Car si Benatia s’en va « à sa demande », le club devra compenser la perte d’un homme qui avait réussi, en quelques mois seulement, à structurer des chantiers longtemps laissés en friche. ‎La question désormais est simple : qui pour porter le projet McCourt 2.0 ? Et surtout, l’OM peut-il encore se permettre un nouvel énième recommencement ?

Lire aussi sur l’OM :

Mercato OM : Rebondissement pour Benjamin Pavard

À voir

PSG-EdF : Le verdict tombe pour Désiré Doué avant la Colombie

‎Mercato : L’OM annoncé sur un jeune buteur surprise, voici toute la vérité

Mercato OM : Une recrue hivernale poussée vers la sortie