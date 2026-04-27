Ça chauffe à l’OM : Mason Greenwood sanctionné !

Lors du choc OM-Nice (1-1), Habib Beye a réservé une énorme surprise dans sa composition d’équipe avec l’absence de Mason Greenwood. Cette non-titularisation cacherait en réalité des tensions profondes entre le joueur et le coach.

OM : Mason Greenwood en désaccord avec Habib Beye

Dimanche soir, le onze de départ de l’OM face à l’OGC Nice a laissé les supporters sans voix. Habib Beye a choisi de se passer de Mason Greenwood au coup d’envoi. L’entraîneur marseillais a expliqué que l’attaquant anglais n’était pas suffisamment remis de sa blessure à la cuisse.

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Sauf que cette explication peine à convaincre. Sachant que Mason Greenwood avait été titulaire la semaine dernière lors de la défaite à Lorient (2-0). Le numéro 10 de l’OM est entré en jeu en seconde mi-temps contre l’OGCN. Et il semblait en pleine possession de ses moyens physiques. Une tout autre version émerge alors en coulisse.

Plusieurs sources, dont Foot Mercato, confirment que le déclassement de Mason Greenwood serait le fruit de « frictions » survenues à l’entraînement avec son coach. Ce n’est pas la première fois que la gestion d’Habib Beye est mise en cause. Son passage à Rennes avait déjà été marqué par des relations houleuses avec certains cadres du vestiaire.

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Voir le meilleur buteur de l’Olympique de Marseille depuis deux saisons sanctionné interroge sur la cohésion du groupe dans ce sprint final. L’OM doit impérativement réaliser un sans-faute pour espérer accrocher la Ligue des champions. Ce supposé conflit entre le joueur et son coach tombe donc au pire moment.