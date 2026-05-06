PSG : Campos attendu à Moscou pour boucler un transfert XXL

La réussite de Matvey Safonov a visiblement convaincu le PSG sur la filière russe pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Deux ans après l’ancien gardien de Krasnodar, un autre joueur de la Premier-Liga pourrait débarquer à Paris dans les semaines à venir.

Mercato PSG : Luis Campos accélère pour Aleksey Batrakov

Considéré comme l’un des grands espoirs du football russe, Aleksey Batrakov est courtisé par le PSG depuis plusieurs mois. À l’approche du mercato estival, Luis Campos va lui-même avancer sur le dossier du joueur du Lokomotiv Moscou.

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D’après les informations du journaliste russe Ваня Карпов, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain estime avoir suffisamment de renseignements positifs sur le milieu offensif de 20 ans. Par conséquent, Campos n’enverra plus de scouts pour suivre Aleksey Batrakov en Russie. Il va lui-même faire le déplacement à Moscou pour entamer les discussions avec les dirigeants du Lokomotiv Moscou.

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« Luis Campos ira à Moscou pour poursuivre les pourparlers concernant Aleksey Bratrakov, lorsque la campagne de LDC du PSG sera terminée. Un transfert vers Paris est envisagé. Il n’y aura plus de scouts envoyés pour superviser les matchs du Lokomotiv Moscou, le club a déjà assez d’informations », rapporte la source locale concernant l’intérêt du PSG pour le jeune international russe.

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Pour rappel, le Paris Saint-Germain n’est pas seul sur cette piste, puisque le FC Porto serait également intéressé par la signature de Bratrakov. Prolongé l’été dernier jusqu’en 2029, il possède une clause libératoire à 16 millions d’euros, selon le média Championnat. Les choses devraient donc s’accélérer dans les prochaines semaines.

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Après Matvey Safonov, le club de la capitale française serait donc sur le point de conclure un nouveau coup dans le championnat russe. Cette saison, Aleksey Batrakov a inscrit 17 buts et délivré 12 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues.