Mercato RC Lens : Un coup dur en vue pour Pierre Sage

Auteur d’une excellente saison avec le RC Lens, Adrien Thomasson continue d’entretenir le flou autour de son avenir. Le milieu lensois, toujours en discussion avec ses dirigeants, suscite déjà l’intérêt du Stade Rennais et du Paris FC.

Mercato RC Lens : Adrien Thomasson, un dossier sensible

Capitaine du RC Lens cette saison, Adrien Thomasson réalise l’un des meilleurs exercices de sa carrière. À 32 ans, le milieu de terrain s’est imposé comme un homme fort du système de Pierre Sage. Avec 10 passes décisives en Ligue 1, il figure actuellement en tête du classement des meilleurs passeurs du championnat.

Lisez aussi : RC Lens : Adrien Thomasson prépare un grand derby contre le LOSC

À voir

PSG : Al-Khelaïfi pose un acte fort pour la finale de la LDC

Mais malgré son statut de cadre, son avenir reste incertain dans le Nord. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’ancien Strasbourgeois n’a toujours pas trouvé d’accord avec la direction artésienne pour prolonger son bail. Le joueur souhaiterait obtenir une revalorisation et davantage de garanties sur la durée de son futur contrat, alors que les dirigeants du RC Lens restent prudents financièrement.

Rennes et le Paris FC prêts à passer à l’action

Selon les informations de Foot Mercato, le Stade Rennais et le Paris FC suivent de près la situation du milieu lensois. Le club breton de Franck Haise, apprécierait l’expérience et la qualité technique du Lensois pour renforcer son milieu de terrain lors du prochain mercato estival. Estimé à 4,5 millions d’euros, Rennes dispose également d’une surface financière capable de répondre aux exigences du joueur.

Lisez aussi : RC Lens vs FC Nantes : Adrien Thomasson prévient le FCN !

Le Paris FC surveille aussi attentivement le dossier. Maintenu en Ligue 1, le club parisien souhaite s’appuyer sur des joueurs expérimentés afin de stabiliser son projet dans l’élite. Dans cette optique, le profil d’Adrien Thomasson est considéré comme une opportunité de marché particulièrement intéressante.

Lire la suite sur le RC Lens

Mercato RC Lens : Nouvelle offre dingue pour Robin Risser

À voir

Mercato : le Stade Rennais déniche un milieu puissant en Ligue 1

FC Nantes : Ce détail inquiétant avant le choc face au RC Lens

Outre Rennes et le Paris FC, plusieurs formations étrangères suivraient également le dossier du capitaine lensois, dont l’avenir pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons du prochain mercato estival.