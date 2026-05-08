Mercato ASSE : Alerte, le successeur de Larsonneur s’éloigne

Le gardien de but visé par l’ASSE pour remplacer Gautier Larsonneur s’éloigne encore plus du club stéphanois, du fait de l’intérêt de trois clubs en Premier League.

L’ASSE vise Ewen Jaouen, Reims renforce son contrat

L’ASSE tente de recruter Ewen Jaouen pour la succession de Gautier Larsonneur, la saison prochaine, si le club remonte en Ligue 1. Le portier de 20 ans est même en tête sur la liste de Kilmer Sports Ventures (KSV), pour être le dernier rempart de l’équipe de Philippe Montanier.

Sentant le fort intérêt suscité par son gardien de but numéro 1, le Stade de Reims a renforcé son contrat, il y a juste deux semaines. Il est désormais lié au club champenois jusqu’au 30 juin 2029. Reims tente ainsi de refroidir les Stéphanois pour le joueur évalué à 4 millions d’euros par Transfermarkt.

Mercato : Newcastle, Tottenham et Brighton foncent sur Jaouen

En plus de la décision rémoise, visant à empêcher le départ d’Ewen Jaouen, l’AS Saint-Etienne doit désormais affronter une forte concurrence pour ce dernier. En effet, L’Équipe révèle l’intérêt de Newcastle United FC, Tottenham Hotspur et Brighton & Hove Albion pour le nouveau portier de la sélection de France Espoirs (2 sélections).

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Ces clubs de Premier League se livrent une rude bataille avant même l’ouverture officielle du mercato d’été. Et dans cette lutte, les Stéphanois n’ont pas leur mot à dire, car ils n’ont pas les moyens de rivaliser avec les Magpies, les Spurs et le Seagulls.

Seulement 20 ans, mais dernier rempart de Reims

Ewen Jaouen fait une saison remarquable avec Reims, actuel 6e de Ligue 2, sur le plan individuel. Il a concédé 32 buts en 33 matchs de championnat disputés cette saison, pour 15 cleans sheet. Grâce à ses arrêts décisifs, son équipe est parmi les meilleures défenses du championnat.

Elle compte le même nombre de buts encaissés (32) que l’ES Troyes, le vainqueur de la Ligue 2. Seuls Montpellier HSC (8e) et Le Mans FC (2e) ont encaissé moins de buts, soit respectivement 30 et 31 buts.

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L’imposant portier (2 mètres) a séduit les clubs britanniques grâce à ses performances avec le SDR. Du coup, l’on se demande s’il est suffisamment prêt pour faire le grand saut, en passant de la Ligue 2 en Premier League. Si ce n’est pas le cas, il serait bien inspiré d’opter pour un tremplin à l’ASSE, afin de s’aguerrir davantage, avant de tenter l’aventure outre-Manche.