PSG : Al-Khelaïfi pose un acte fort pour la finale de la LDC

Après la qualification des hommes de Luis Enrique en finale de Ligue des Champions, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a pris une décision forte pour le déplacement du 30 mai prochain à Budapest, en Hongrie.

PSG : Al-Khelaïfi invite ses 500 employés à la finale contre Arsenal

Le PSG s’est qualifié pour une nouvelle finale de Ligue des Champions et confirme sa dynamique européenne. Comme la saison passée contre l’Inter Milan, Nasser Al-Khelaïfi et le club de la capitale associeront une nouvelle fois leurs salariés à cet événement majeur à Budapest. D’après les informations de France Info, le président du PSG a décidé de reproduire l’initiative de l’an dernier.

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Pour la finale en Hongrie, le 30 mai prochain contre Arsenal, le club parisien va inviter 500 employés du club sur place, afin de vivre une expérience grandiose. Face aux Gunners, il va faudra encourager Ousmane Dembélé et ses coéquipiers pour offrir au club un deuxième sacre consécutif et cette initiative de Nasser Al-Khelaïfi va bien dans ce sens.

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Une démarche s’inscrit dans une volonté de valoriser l’engagement quotidien des employés du PSG, qui contribuent à son rayonnement et à ses succès sportifs, médiatiques et institutionnels. Pour rappel, cette décision prolonge une philosophie déjà incarnée par le Paris Saint-Germain ces dernières saisons, notamment à travers des initiatives internes fortes, comme la mise en place d’une prime collective inédite en France, avec des joueurs ayant accepté de céder une partie de leur bonus au bénéfice des salariés.

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Ainsi plus le groupe de Luis Enrique gagne sur le terrain, plus les employés touchent des primes. En associant une nouvelle fois ses collaborateurs à la nouvelle finale de Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi affirme un peu plus sa volonté de faire vivre les grandes échéances européennes du club comme une aventure collective.