Mercato : le Stade Rennais déniche un milieu puissant en Ligue 1  

La direction du Stade Rennais traque un milieu de terrain libre sur le marché. Le coup se prépare pour le mercato estival.

Mercato : le Stade Rennais fonce sur Thomasson !

Le RC Lens tremble pour son capitaine. Alors que le contrat d’Adrien Thomasson expire en juin prochain, le milieu de terrain suscite des convoitises majeures, menaçant les plans de prolongation artésiens. Le Stade Rennais est l’un des sérieux prétendants.

L’avenir du meneur de jeu est flou. Bien que le Racing Club de Lens lui propose un nouveau bail, Thomasson n’a toujours pas signé. Selon Foot Mercato, ce silence profite à ses courtisans. Le Stade Rennais et le Paris FC observent la situation de très près.

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Ces deux clubs possèdent les ressources nécessaires pour séduire le joueur de 32 ans, notamment grâce à des salaires plus attractifs et des primes à la signature conséquentes. Libre de négocier dès maintenant, l’ancien Nantais attire aussi hors du championnat français.

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Des écuries européennes et des formations du Golfe étudient son profil. Pour le RC Lens, le danger est réel : perdre son cadre gratuitement semble devenir une possibilité de plus en plus concrète face aux nombreuses sollicitations. Cette saison, Adrien Thomasson a disputé 30 matches de Ligue 1, a claqué 3 pions et délivré 10 passes décisives. Sur Transfertmarkt, il vaut 4,5 millions d’euros.