ASSE : Après Rodez, la colère des supporters ne retombe pas

Des supporters de l’ASSE ne décolèrent pas, au sujet de la défaite de leur équipe à Rodez. Ils en remettent une couche, à la veille du match crucial contre Amiens SC.

Avant ASSE-Amiens, Montanier remet tout à plat avec les supporters

Dans la foulée de la défaite de l’ASSE contre Rodez AF (2-1) au stade Paul Lignon, les supporters ultras des Verts ont exprimé leur mécontentement. Ils ont accusé certains joueurs de tricherie. Le capitaine Gautier Larsonneur a notamment été pointé du doigt pour de prétendues sorties nocturnes, alors que le club est dans une situation délicate dans la course pour la montée en Ligue 1.

Après la polémique suscitée par la troisième défaite d’affilée des Verts, dans le sprint final de la saison, Philippe Montanier a eu une rencontre avec les responsables des Magic Fans (MF91) et des Green Angels (GA92), lundi. Selon l’entraineur, il y a eu « des échanges constructives », qui ont permis d’aplanir les divergences.

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« J’ai rencontré les représentants des groupes cette semaine […], ils sont dans un soutien inconditionnel à l’équipe. C’est fort appréciable. Qu’ils ne soient pas contents quand on perd […], ils nous ont toujours soutenus pendant tout le match à chaque fois. Ce sera une force pour nous ce samedi », a déclaré le coach de l’équipe stéphanoise, en conférence de presse d’avant-match.

Jean-Guy Riou (USS) : « Certains joueurs sont plus en boîte de nuit qu’au repos »

Le soutien du peuple vert à l’AS Saint-Etienne est certes inconditionnel, mais il se sent encore frustré par le comportement de certains joueurs. Dans des propos confiés à L’Équipe, Jean-Guy Riou, président de l’Union des supporters stéphanois (USS), a dénoncé les sorties en boîte de quelques joueurs, dans une période cruciale où ils devraient plutôt se concentrer sur l’objectif du club.

« Il y a des polémiques […]. Certains joueurs, plus de deux, sont plus en boîte de nuit qu’au repos. Ils n’ont pas l’hygiène de vie nécessaire. Il n’y a pas de fumée sans feu », a-t-il laissé entendre.

Le responsable de ce groupe de supporters a ensuite dépeint une situation critique et décevante à l’ASSE, relativement aux trois défaites de suite. « Avec un match par semaine, il n’y a pourtant plus l’excuse de la fatigue physique. Pas non plus celle de l’arbitrage. Il y a des blessés depuis des années. Mais pas d’état d’esprit pour certains, qui savent qu’ils ne seront pas conservés si l’équipe parvient finalement à remonter en Ligue 1 », a-t-il martelé.

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Une victoire de l’AS Saint-Etienne (57 points) contre Amiens SC à Geoffroy-Guichard, combinée à une défaite du Mans FC (59 points) à Bastia, enverrait les Stéphanois directement en Ligue 1. « La montée est encore possible, c’est un miracle après dix défaites (en 33 journées de championnat, ndlr) », a glissé Jean-Guy Riou.