Arteta prévient le PSG pour la finale de C1 contre Arsenal

À trois semaines de la finale de la Ligue des Champions 2025-2026 contre Arsenal FC, le PSG et son entraîneur Luis Enrique ont reçu divers avertissements, dont celui de Mikel Arteta, manager de l’équipe anglaise.

« Méfiez-vous », Rothen lance un avertissement au PSG

Tombeur du Bayern Munich (5-4, 1-1), le PSG va tenter de gagner la Ligue des Champions pour la seconde fois de façon consécutive, le 30 mai prochain à Budapest, en Hongrie. Après leur double confrontation contre l’ogre bavarois, les Parisiens sont présentés comme les grands favoris de ce choc européen tant attendu.

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Après la demi-finale retour à l’Allianz Arena, Harry Kane, le numéro 9 du Bayern, a notamment confié au micro de Sky Sports : « à mon avis, le PSG est légèrement favori en finale. » Une position partagée par plusieurs observateurs, mais pas Jérôme Rothen, qui demande aux hommes de Luis Enrique de ne pas minimiser les Gunners.

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« En finale, il n’y aura pas d’archi favori. Arsenal est moins spectaculaire, a moins de potentiel offensif que le PSG et le Bayern », a commenté l’ancien joueur du PSG sur les antennes de RMC. Poursuivant, il a dévoilé la principale force de l’équipe anglaise.

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« Défensivement, c’est la meilleure équipe d’Europe. Méfiez-vous des équipes défensives, car c’est souvent elles qui gagnent », a prévenu le consultant sportif. De son côté, Mikel Arteta assure que son groupe sera au rendez-vous contre le Paris SG.

« Nous serons à la hauteur », assure Mikel Arteta

En conférence de presse ce vendredi, le manager d’Arsenal a été interrogé sur le choc à venir contre le PSG, à l’occasion de la finale de l’UEFA Champions League. Alors que plusieurs médias donnent les Parisiens favoris, le technicien espagnol a tenu à prévenir son compatriote et homologue Luis Enrique.

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« C’est comme ça. Nous savions quel serait le niveau de l’adversaire, que ce soit le Bayern Munich ou le PSG. Nous connaissons leurs qualités, et c’est tout. Mais évidemment, nous sommes aussi très confiants : le moment venu, nous serons à la hauteur », a déclaré Mikel Arteta. Le Paris Saint-Germain et Luis Enrique sont donc prévenus, Arsenal vendra sa peau très chère le 30 mai à Budapest.