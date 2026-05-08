Mercato : L’OM reçoit le feu vert pour Grégory Lorenzi (Off)

En quête du successeur de Medhi Benatia, la direction de l’OM vient de recevoir un signal positif pour l’une de ses cibles. Grégory Lorenzi quitte officiellement le poste de directeur sportif du Stade Brestois.

Mercato : Grégory Lorenzi quitte Brest, une aubaine pour l’OM

La nouvelle vient de tomber ! Le Stade Brestois et Grégory Lorenzi ont mis un terme à leur collaboration. Le directeur sportif s’en ira une fois la saison terminée. Il quitte donc le club finistérien après dix années de bons et loyaux services. « L’ancien défenseur brestois aura marqué de son empreinte une décennie historique pour les Rouge et Blanc », peut-on lire dans le communiqué.

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Brest, sous sa direction, est remonté en Ligue 1 en 2019. Les Ty’ Zefs ont surtout réussi à se qualifier pour la Ligue des champions lors de la saison 2023-2024. Grégory Lorenzi s’impose aujourd’hui comme l’un des dirigeants les plus performants du championnat grâce à son flair et sa bonne gestion de budgets serrés.

L’OGC Nice en pole position pour sa signature

Son sens de l’anticipation et ses talents de négociateur ont rapidement suscité des sollicitations. L’Olympique de Marseille fait notamment partie de ses courtisans. L’annonce de son départ de Brest constitue ainsi une aubaine pour un OM en quête du successeur de Medhi Benatia. Ce dernier s’en ira lui-aussi cet été.

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Les Phocéens espèrent toujours recruter Grégory Lorenzi. Même si l’OGC Nice a pris une longueur d’avance dans ce dossier. Les négociations entre les deux parties sont très avancées. Mais rien n’a encore été signé. Ce statut d’agent libre permet donc aux dirigeants phocéens de tenter une offensive de dernière minute. Reste à savoir si l’OM réussira à le détourner de son destin niçois. Affaire à suivre…