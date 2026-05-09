‎Mercato PSG : Luis Enrique tient sa perle rare pour l’attaque

‎‎Le PSG avance déjà ses pions pour le mercato estival et Luis Enrique semble avoir une idée très claire de son futur renfort offensif. Alors que plusieurs départs se préparent en coulisses, le club parisien cible désormais un profil rare capable de faire exploser les défenses européennes.

‎Mercato PSG : Luis Enrique veut un profil bien précis en attaque

‎Paris ne cherche pas simplement un attaquant supplémentaire. Le PSG veut un joueur capable de déséquilibrer un match sur une accélération, un dribble ou une inspiration venue d’ailleurs. Et surtout, un gaucher capable d’évoluer sur le côté droit. ‎Cette précision n’a rien d’anodin. Dans le système de Luis Enrique, ce type de joueur permet de rentrer dans l’axe pour créer du danger, exactement comme le font plusieurs références européennes.

Lire aussi : Mercato PSG : Un ailier redoutable rend fou Luis Campos

À voir

‎ASSE sans L1 : Kilmer Sports menacé ? Montanier répond

Le technicien espagnol veut davantage de variété offensive pour éviter que son animation ne devienne prévisible dans les grands rendez-vous. ‎Le journaliste du Parisien, Laurent Perrin, a d’ailleurs confirmé cette tendance : « Le PSG cherche un attaquant gaucher capable de jouer à droite, mais n’a pas trouvé la perle rare l’été dernier », a-t-il expliqué.

‎Des départs qui annoncent du mouvement

‎Le chantier offensif parisien dépendra aussi des sorties. Selon Laurent Perrin, plusieurs joueurs pourraient demander un bon de sortie cet été. « Ramos, Lee et Beraldo pourraient demander un bon de sortie, tout comme Chevalier, Mbaye et Mayulu », explique le journaliste. ‎Cette possible vague de départs pousse Luis Campos à anticiper.

Lire aussi : Coup de tonnerre : Michael Olise, prochaine star du PSG ?

Le directeur sportif sait que le Paris Saint-Germain devra injecter du sang neuf sans casser l’équilibre actuel du vestiaire. Paris veut renforcer son effectif sans reproduire les erreurs des saisons précédentes, lorsque l’accumulation de stars avait fini par brouiller le projet sportif.

‎Une stratégie pensée pour l’Europe

‎La vraie lecture du dossier se trouve ici. Le PSG ne cherche plus uniquement des noms clinquants. Paris cible désormais des profils adaptés au jeu de Luis Enrique et aux exigences de la Ligue des champions. ‎‎Le club de la capitale reste sur deux finales européennes consécutives et veut continuer à avancer sans révolution totale.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato PSG : Marquinhos remplacé par un cadre d’Arsenal ?

À voir

‎Stade Rennais : Mauvaise nouvelle pour Estéban Lepaul

PSG Mercato : Chelsea complique la succession de Marquinhos

« L’effectif a besoin de se régénérer mais l’ossature ne bougera pas », assure Laurent Perrin. ‎Autrement dit, Paris ne prépare pas un bouleversement. Le Paris SG affine simplement son arme offensive. Et dans les bureaux du Campus, Luis Enrique semble déjà savoir exactement quel type de joueur peut faire franchir un nouveau cap à son équipe.