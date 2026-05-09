‎Stade Rennais : Mauvaise nouvelle pour Estéban Lepaul

Le Stade Rennais et Estéban Lepaul vivent une drôle de fin de saison entre euphorie et frustration. Meilleur buteur en puissance de Ligue 1 avec 19 réalisations, l’attaquant breton voit pourtant la porte de l’équipe de France rester presque fermée avant l’annonce de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026.

Stade Rennais : Estéban Lepaul à la Coupe du Monde, un rêve irréalisable ?

‎À Rennes, Estéban Lepaul a changé de dimension. Arrivé avec discrétion, l’ancien Angevin s’est transformé en machine à marquer. Ses 19 buts en 32 matches ont propulsé le SRFC et attiré les regards jusqu’à Clairefontaine.‎ Mais selon L’Équipe, le sélectionneur des Bleus reste prudent.

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Le staff de Didier Deschamps apprécie le parcours du joueur, sans pour autant considérer qu’il possède encore le vécu nécessaire pour une compétition mondiale. ‎La logique du groupe reste essentielle chez les Bleus. Didier Deschamps préfère souvent s’appuyer sur des cadres habitués aux grandes échéances plutôt que sur des révélations tardives, même brillantes en Ligue 1.

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‎L’attaquant rennais totalise actuellement 19 buts en championnat, avec la possibilité de finir meilleur buteur de Ligue 1 cette saison. ‎À 26 ans, Lepaul découvre aussi la dure réalité du football international : marquer en Ligue 1 ouvre des portes, mais ne garantit jamais un billet pour le plus grand tournoi de la planète.