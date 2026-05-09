‎Mercato OM : Énorme coup dur avec Mason Greenwood

‎‎L’OM voit son mercato d’été déjà s’assombrir autour du cas Mason Greenwood, dont la valeur marchande recule au fil des performances en dents de scie. Entre nécessité de vendre et marché frileux, le club phocéen pourrait se heurter à un mur financier inattendu. Une situation qui complique sérieusement les plans de reconstruction estivale.

‎Mercato OM : Greenwood, un actif qui perd de l’altitude

‎Le dossier Mason Greenwood cristallise toutes les tensions du mercato marseillais à venir. Arrivé avec un statut de joueur à forte valeur ajoutée, l’attaquant anglais voit aujourd’hui sa cote baisser, selon plusieurs observateurs relayés notamment par L’Équipe. Une tendance qui tombe au pire moment pour un OM en quête de liquidités.

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‎Le constat est simple : sans qualification en Ligue des champions, les marges de manœuvre financières se réduisent drastiquement. Marseille, actuellement hors des places européennes, devra probablement se résoudre à vendre pour équilibrer son budget. Greenwood apparaît alors comme une variable d’ajustement évidente… mais plus aussi rentable qu’espéré.

‎Un marché fermé et des portes qui se referment

‎Autre élément crucial : le marché anglais, pourtant naturel pour Greenwood, reste largement verrouillé. Les clubs de Premier League ne se positionnent pas, freinant mécaniquement les enchères et limitant la concurrence.‎ Résultat, l’OM se retrouve dans une position inconfortable. Vendre oui, mais à quel prix ? Et surtout à qui ? Dans les coulisses, certains dirigeants redoutent déjà une négociation à perte, loin des ambitions initiales.

‎Dugarry en rajoute une couche et secoue le débat

‎Sur RMC, Christophe Dugarry a mis les pieds dans le plat avec des mots particulièrement crus. L’ancien international français n’a pas mâché ses critiques après la prestation de Greenwood face à Nantes : ‎« Tu es un minable, dégage ! C’est honteux ce qu’il a fait contre Nantes ! », a-t-il pesté.

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‎Une sortie médiatique qui illustre la fracture autour du joueur, entre attente sportive et déception chronique. Rarement un joueur offensif aura autant divisé sur la Canebière.

‎OM mercato : un casse-tête financier et sportif

La perte de valeur est accentuée par l’absence d’intérêt concret de la Premier League. ‎Dans une logique de reconstruction, Marseille doit arbitrer entre urgence financière et pari sportif raté. Une équation classique… mais rarement aussi inconfortable. ‎Ce dossier illustre une réalité froide du football moderne :

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Un joueur peut passer en quelques mois du statut d’atout stratégique à celui de charge économique. L’OM, habitué aux mercatos sous tension, se retrouve cette fois face à un actif difficile à valoriser, presque encombrant. Une situation qui dépasse le terrain et s’invite dans les bilans comptables.