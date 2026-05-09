‎ASSE sans L1 : Kilmer Sports menacé ? Montanier répond

L’ASSE joue gros avant la dernière journée de Ligue 2, mais Philippe Montanier refuse déjà de céder à la panique autour du projet Kilmer Sports. Malgré la menace d’un échec dans la course à la montée, le coach stéphanois affiche un discours serein et assume une vision construite sur le long terme.

‎ASSE : Montanier refuse le scénario catastrophe

‎À Saint-Étienne, la tension grimpe à mesure que la fin de saison approche. Troisièmes avant la réception d’Amiens, les Verts restent sous la menace des barrages et voient la montée directe s’éloigner dangereusement. ‎

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Face aux inquiétudes, Philippe Montanier a livré une réponse claire en conférence de presse : « C’est un projet à long terme. » L’entraîneur refuse ainsi d’associer une éventuelle non-accession à un abandon du projet porté par Kilmer Sports.

‎Kilmer Sports garde le cap malgré la pression

‎Le technicien stéphanois a même voulu rassurer les supporters sur la stabilité du nouvel actionnaire. « Je ne pense pas que ça remettrait en cause l’investissement à long terme si ça n’était pas le cas », a expliqué Montanier avec calme. ‎L’ancien coach de Toulouse reconnaît toutefois qu’une montée immédiate « permettrait de gagner un peu de temps ». Une formule habile qui traduit la réalité économique du football moderne.

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La Ligue 1 accélère tout, mais la patience reste parfois la meilleure alliée des clubs historiques. ‎Dans le Forez, le chantier dépasse désormais le simple classement. L’ASSE cherche surtout à reconstruire une identité solide après plusieurs saisons agitées. Et parfois, dans le football, les projets durables valent davantage qu’une montée obtenue dans la précipitation.