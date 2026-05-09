Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour le prodige Adem Arous ?

Le Stade Rennais fonce sur le jeune défenseur Adem Arous en Turquie en vue du prochain mercato estival. D’autres cadors européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato Stade Rennais : Rude bataille pour Adem Arous

Adem Arous attise les convoitises des géants de Ligue 1 à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival. Entre l’AS Monaco et le Stade Rennais, la lutte s’annonce féroce pour attirer le roc tunisien cet été.

Selon les informations de Transferfeed, les recruteurs monégasques et rennais observent de très près l’évolution du défenseur de Kasimpasa. En première division turque, le crack tunisien brille par sa solidité. Monaco cherche précisément ce profil : un joueur jeune, robuste, mais possédant déjà une expérience solide pour renforcer sa charnière centrale.

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Côté breton, l’objectif est similaire. Les dirigeants rennais souhaitent injecter du sang neuf dans leur arrière-garde, une qualité qu’Arous semble posséder naturellement. Il pourrait combler le vide que va laisser Jérémy Jacquet au Stade Rennais. Arrivé l’an dernier en provenance du Stade Tunisien, le joueur de 21 ans progresse.

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Ses statistiques sont bonnes. Il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive en championnat cette saison. Au-delà des chiffres, c’est sa régularité qui impressionne, avec déjà vingt-trois matchs disputés. Ses solides performances finissent de convaincre les recruteurs européens. Le talent est là, brut et prometteur.

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La concurrence ne se limite pas en France. Galatasaray surveille la situation du joueur avant l’ouverture officielle des hostilités. Plus loin, en Espagne, Villarreal apprécie également ce profil capable de s’adapter à un jeu plus technique. Kasimpasa a la main sur sa pépite jusqu’en juin 2029. Ce club s’attend à recevoir des offres conséquentes d’ici peu. Monaco et Rennes sont prévenus. Pour ne pas voir le prix grimper, il faudra vite agir.