‎LdC : Pierre Sage dresse un éloge surprenant du PSG

‎‎Le PSG continue de semer l’admiration bien au-delà du Parc des Princes. Après la qualification parisienne en finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, Pierre Sage a livré une analyse aussi lucide qu’élogieuse sur la machine lancée par Luis Enrique.

‎PSG : Pierre Sage reconnaît la supériorité parisienne

‎Concurrent du PSG en Ligue 1 durant une grande partie de la saison, Pierre Sage n’a pas cherché à minimiser la domination parisienne. L’entraîneur lensois a même salué la capacité du club de la capitale à hausser brutalement son niveau lorsque la pression monte.

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‎« Franchement, mon avis sur la saison du PSG… ils se mettent au rythme qu’on leur imposait. Dès qu’on mettait la pression, ils mettaient la barre très très haute », a-t-il confié au micro de Ligue1+.

‎“Un ogre” lancé vers un nouveau sacre européen

‎Pierre Sage a ensuite insisté sur la force mentale et athlétique du Paris SG dans le sprint final. Pour lui, les clubs français ont fini par relâcher la pression, laissant aux Parisiens le luxe de concentrer leur énergie sur l’Europe.‎ « Dernièrement, on leur a plutôt laissé du temps, ça les a arrangés par rapport à l’autre compétition qu’ils ont disputée, et qu’ils ont même brillamment disputée », fait-il savoir.

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« On les félicite de se qualifier en finale, on leur souhaite de gagner la deuxième consécutive. C’est un ogre, on a beau courir vite, l’ogre court très très fort et quand il se retourne et qu’il a envie de nous mordre, on reste en place », a poursuivi Sage. Une sortie pleine d’admiration qui résume ce que beaucoup pensent tout bas : ce PSG version Luis Enrique ne gagne plus seulement des matchs, il impose désormais une forme de résignation chez ses poursuivants.