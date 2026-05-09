Mercato : PSG et OM à la chasse d’une pépite à 22M€

Le PSG et l’OM se retrouvent une nouvelle fois face à face sur le mercato, mais cette fois, le dossier sent la poudre européenne. Karim Coulibaly, jeune phénomène du Werder Brême estimé à 22 millions d’euros fait l’objet d’une convoitise des deux géants de Ligue 1.

Mercato : Karim Coulibaly, la nouvelle tour de contrôle venue d’Allemagne

À seulement 18 ans, Karim Coulibaly n’a déjà plus le visage d’un simple espoir. Le défenseur du Werder Brême impressionne par sa maturité, son calme et sa lecture du jeu. Grand, gaucher, puissant dans les duels, il possède surtout cette qualité devenue rare : savoir défendre sans paniquer.

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Formé au Hamburger SV avant de rejoindre Brême en 2024, le joueur a rapidement gagné du crédit en Bundesliga. Ses 26 apparitions cette saison témoignent d’une confiance totale de son staff. Et ses statistiques parlent pour lui : 173 tacles réussis et 43 duels aériens remportés. À cet âge-là, certains découvrent encore le haut niveau. Lui dicte déjà le tempo derrière.

Le PSG voit un futur patron défensif

Le PSG suit le dossier avec attention. Selon les informations du journaliste Nicolò Schira, Paris apprécie particulièrement le profil du joueur. Luis Enrique recherche des défenseurs capables de relancer proprement et d’évoluer dans une ligne haute. Coulibaly coche toutes les cases.

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Le club parisien pense aussi à l’avenir. Derrière Willian Pacho, très sollicité cette saison, la rotation reste limitée. Un joueur aussi jeune pourrait grandir sans pression immédiate tout en préparant la relève. Paris adore ce type d’investissement : un talent brut à polir avant explosion totale.

L’OM rêve d’un énorme coup malgré le prix

Du côté de Marseille, le dossier paraît plus complexe financièrement, mais pas impossible. L’OM cherche à reconstruire une défense plus athlétique et plus agressive dans les duels. Karim Coulibaly correspond parfaitement à cette philosophie. Le problème reste évidemment le tarif. Transfermarkt estime déjà sa valeur à 22 millions d’euros.

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Et avec Chelsea, Newcastle, Manchester United, Naples, la Juventus ou encore le Real Madrid dans la danse, les enchères risquent de grimper rapidement. Mais Marseille sait aussi qu’un pari réussi sur un jeune joueur peut changer une saison entière. Le club phocéen l’a compris ces dernières années : miser tôt coûte cher, attendre coûte parfois encore plus.

Une bataille européenne loin d’être terminée

Sous contrat jusqu’en 2029 avec le Werder Brême, Karim Coulibaly ne sera pas bradé. Le club allemand sait qu’il tient une pépite capable de devenir une référence européenne à son poste. Le plus fascinant dans ce dossier reste peut-être sa trajectoire.

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