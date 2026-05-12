PSG: Luis Enrique privé de 6 joueurs majeurs face au RC Lens

À la veille du match du titre face au RC Lens, découvrez le point médical du PSG avant le déplacement au Stade Bollaert-Delelis. Luis Enrique va devoir composer sans six joueurs majeurs.

PSG : Plusieurs cadres absents contre le RC Lens

Ce mercredi, le PSG (1er) affronte le RC Lens (2e) au Stade Bollaert en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Après l’entraînement de ce mardi, à la veille du match, le club de la capitale a fait le point sur l’effectif de Luis Enrique. Et la liste des absents continue de s’allonger pour l’entraîneur parisien. Officieusement Champion de France, le Paris Saint-Germain pourra valider son titre ce mercredi en cas de match ou de victoire.

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Pour ce dernier gros test avant la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, le 30 mai prochain à Budapest, en Hongrie, le technicien espagnol devra composer sans sept joueurs. Absents depuis deux semaines, Achraf Hakimi et Lucas Chevalier sont forfaits pour ce choc entre le RC Lens et le PSG. Les deux joueurs poursuivent leur convalescence.

Cette dernière avance bien d’ailleurs puisqu’ils ont repris « un travail individuel sur le terrain ». De son côté, Quentin Ndjantou est lui aussi proche d’un retour après plus de cinq mois d’absence, puisqu’il a également repris l’entraînement individuel. Comme lors de la réception du Stade Brestois, le Paris SG sera également privé à Lens de Willian Pacho, Nuno Mendes et Warren Zaïre-Emery, touchés à l’Allianz Arena face au Bayern Munich.

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Les trois hommes « poursuivent leurs soins », selon le communiqué médical du club. Après sa sortie prématurée contre Brest dimanche en début de seconde période, Kang-In Lee a subi « un choc à la cheville gauche » et travaillera en salle ces prochains jours.

Le milieu offensif sud-coréen est donc lui aussi forfait pour le déplacement de Paris à Lens. C’est donc un PSG diminué qui va tenter d’officialiser son titre de Champion de France face aux hommes de Pierre Sage, meilleur coach de Ligue 1 de la saison 2025-2026, ce mercredi soir.

Le point médical du PSG

À la suite d’un choc à la cheville gauche reçu lors du match contre Brest, Kang-In Lee travaillera en salle ces prochains jours.

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Willian Pacho, Nuno Mendes et Warren Zaïre-Emery poursuivent leurs soins.

Achraf Hakimi, Lucas Chevalier et Quentin Ndjantou effectuent un travail individuel sur le terrain.