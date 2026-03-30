Mercato ASSE : Kilmer Sports déniche un crack de 19 ans

Alors que la montée en Ligue 1 est dans tous les esprits, l’ASSE prépare déjà une petite révolution. Malgré le rôle prépondérant de Gautier Larsonneur dans la saison des Verts, la direction sportive menée par Kilmer Sports envisage sérieusement d’installer un nouveau numéro un dans les cages.

Mercato : Un nouveau gardien de but pour l’ASSE ?

En s’inspirant du pari gagnant du RC Lens avec Robin Risser, l’ASSE lorgne avec insistance sur une pépite de 19 ans appartenant au Toulouse FC. Si Gautier Larsonneur reste un leader de vestiaire incontesté, les dirigeants stéphanois craignent qu’il ne plafonne lors du saut de niveau vers l’élite. Pour éviter de subir, l’AS Saint-Étienne souhaite apporter du sang neuf et du potentiel.

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Un modèle revient en boucle dans les bureaux stéphanois : celui de Robin Risser, qui s’est imposé comme une révélation à Lens cette saison après avoir brillé en Ligue 2. D’après les informations d’Ekrem Konour, au-delà de la piste menant à l’expérimenté Hervé Koffi (Angers SCO), c’est le nom de Mathys Niflore qui agite la cellule de recrutement.

Prêté cette saison par le Toulouse FC à l’USL Dunkerque, le portier d’1,92 m a crevé l’écran en Ligue 2 malgré son jeune âge (19 ans). International français dans les catégories de jeunes, il possède exactement le profil recherché par le nouveau projet stéphanois : moderne, à l’aise au pied et doté d’une marge de progression immense. La porte pourrait s’ouvrir grâce au mercato agité qui attend le TFC.

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Avec un Guillaume Restes courtisé par les cadors de Premier League (Newcastle, West Ham) et évalué à plus de 25 millions d’euros, Toulouse pourrait être tenté de faire grimper Niflore en grade. Mais si le « Pitchoun » ne reçoit pas de garanties sur son temps de jeu dans la Ville Rose, l’AS Saint-Etienne est prête à lui offrir une place de titulaire en Ligue 1, quitte à reléguer Larsonneur dans un rôle de doublure d’expérience.

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