PSG : Luis Enrique justifie son absence aux Trophées UNFP !

Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, n’a pas fait le déplacement pour assister à la cérémonie des Trophées UNFP ce lundi soir dans la capitale française. Présent en conférence de presse ce mardi, le technicien espagnol a justifié son absence à cet évènement.

Luis Enrique : « Je ne viens jamais dans ce type de fête »

Alors que Pierre Sage a été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 ce lundi lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Luis Enrique n’a pas fait le court déplacement jusqu’au Palais Brongniart, situé dans le deuxième arrondissement de Paris. Au lendemain de cette soirée de récompense des acteurs locaux et étrangers du football, le coach du PSG a justifié son absence par le fait qu’il ne participe jamais aux cérémonies de distinction individuelle.

Lisez aussi : PSG: Luis Enrique privé de 6 joueurs majeurs face au RC Lens

À voir

Mercato FC Nantes : Dégraissage lancé, Kita met une pépite sur le marché

« Jamais je ne vais dans ce type de fêtes. Je ne viens jamais aux cérémonies », a expliqué Luis Enrique ce mardi, à la veille du déplacement du Paris Saint-Germain à Lens pour le match en retard de la 29e journée de Ligue 1. « Je préfère rester à la maison. Il fallait étudier Arsenal. Je suis très content de voir le niveau de notre équipe et de nos joueurs », a ajouté l’ancien coach du Barça, heureux du sacre de son homologue lensois Pierre Sage.

Luis Enrique félicite Lens et Pierre Sage

Pas de doublé pour Luis Enrique, sacré l’an dernier, aux Trophées UNFP. Pour cette saison 2025-2026, c’est Pierre Sage qui est reparti avec la palme de meilleur entraîneur. Pour le coach espagnol, le technicien du RC Lens mérite son trophée pour l’énorme travail abattu avec les Artésiens.

Lisez aussi : RC Lens : Surprenante fin pour Adrien Thomasson ?

« Ceux qui ont gagné l’ont mérité. Félicitations à Pierre Sage, car il mérite de gagner ce trophée de meilleur entraîneur de la saison. C’est incroyable ce qu’il a fait », indique Luis Enrique, qui a salué le travail de l’ancien Lyonnais dans le nord de la France.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Urgent ! Luis Enrique lance un message-choc au RC Lens

À voir

ASSE : Des renforts à Saint-Etienne pour le play-off 2

RC Lens : Robin Risser désavoue publiquement Sage sur le PSG

« On a souligné ce qu’a fait Lens cette saison. Personne en début de saison n’imaginait ça. C’est la première fois depuis que j’arrive ici qu’il y a une équipe qui nous pose des problèmes. Ils méritent d’être en Ligue des champions, félicitations à eux. On va chercher à profiter d’un match de très haut niveau. C’est un vrai test. Félicitations à Sage, pour la manière dont l’équipe joue aussi », a ajouté le successeur de Christophe Galtier au PSG.