Clash à l’OM : ça se gâte entre Habib Beye et Medhi Benatia

La tension atteint son sommet à l’Olympique de Marseille. Les relations entre Habib Beye et Medhi Benatia se seraient brutalement dégradées ces dernières heures.

OM : Le divorce consommé entre Habib Beye et Medhi Benatia

Ça chauffe dans les coulisses de l’Olympique de Marseille ! Le récent succès face au Havre (0-1) a relancé le club sur le plan comptable. Les hommes de Habib Beye peuvent toujours décrocher une qualification en Ligue Europa en cette fin de saison. Ils devront, pour cela, battre le Stade Rennais lors de l’ultime journée du Championnat.

Ce regain de confiance n’a cependant pas apaisé les tensions internes. La Provence lâche une bombe ce mercredi : le divorce semble désormais consommé entre Habib Beye et son directeur sportif Medhi Benatia. Cette révélation en surprend plus d’un. Surtout que le dirigeant marocain fût le principal artisan de la nomination de l’ancien consultant sur le banc de l’OM.

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Cela avait été l’une des causes du départ précipité de Pablo Longoria. Aujourd’hui, l’heure est au désenchantement. Medhi Benatia ne masquerait plus sa déception face aux résultats en berne de Habib Beye. Il regretterait même d’avoir confié les clés de l’équipe phocéenne au coach sénégalais. Ce dernier s’agacerait aussi de ce qu’il perçoit comme un harcèlement managérial.

Une ingérence devenue difficile à supporter

Le point de rupture réside dans l’omniprésence de Medhi Benatia. Habib Beye supporterait de moins en moins les ingérences incessantes du directeur sportif sortant dans son domaine de compétence. Qu’il s’agisse de la mise en place tactique ou de la mise au vert forcée à la Commanderie, Benatia multiplierait les interventions. Il piétinerait ainsi l’autorité de coach.

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Cette ingérence frontale crée un environnement toxique où la hiérarchie devient floue. Ce tandem qui devait porter le projet OM est aujourd’hui au bord de l’implosion. Car Medhi Benatia va s’en aller au terme de l’exercice. Et Habib Beye devrait lui aussi faire ses valises. L’été s’annonce très mouvementé à Marseille.