ASSE : Tanenbaum reçoit des éloges des anciennes gloires

Jean-Michel Larqué a félicité Larry Tanenbaum pour son implication et pour l’exceptionnelle mobilisation des supporters de l’ASSE, lors des célébrations des Verts de 1976. Il n’a pas caché son admiration pour le nouveau propriétaire du club.

Larqué à Tanenbaum : « Nous représentons le passé, et vous, l’avenir »

Dans son discours, lors de la célébration des anciennes gloires de 1976, Jean-Michel Larqué (78 ans) était naturellement très ému, pour l’honneur qui leur est fait et l’hommage qui leur est rendu. Il a aussi été marqué par la présence effective de Larry Tanenbaum (80 ans), le nouveau patron de l’ASSE.

S’adressant à l’homme d’affaires canadien, l’ancien capitaine des Verts n’a pas manqué de le féliciter pour son projet à la tête du club, qui lui est si cher.

À voir

Mercato PSG : 80 M€, un joyau de Monaco arrive à Paris !

« Entrer dans un musée et en être les principaux acteurs […]. J’aimerais vous remercier, parce qu’hier soir (mardi), il y a eu beaucoup d’émotions. J’ai eu même des confidences et il y a eu beaucoup de pleurs. Nous ne sommes plus très jeunes, mais M. Tanenbaum, vous êtes, malgré votre âge avancé, un jeune président. Nous représentons le passé et vous, vous représentez l’avenir », a-t-il déclaré, au nom des Verts de l’épopée glorieuse.

ASSE : Larqué jaloux de l’exceptionnelle mobilisation des supporters

Les anciennes gloires de l’AS Saint-Etienne ont certes bénéficié du soutien du peuple vert à leur époque, mais depuis la reprise en main du club stéphanois par le groupe Kilmer Sports Ventures (KSV), l’engouement des supporters autour des Verts est extraordinaire. Jean-Michel Larqué a souligné cela dans son discours, au Musée des Verts.

« Je souhaite de tout mon cœur que dans les mois qui viennent, il y ait de grands sourires sur les visages du public stéphanois. On l’a vu exceptionnel, extraordinaire, j’en suis jaloux M. Tanenbaum. Parce que nous n’avions pas autour de nous cet engouement, nous n’avions pas autour de nous ce magnifique stade », a-t-il laissé entendre.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Des consignes tombent à Saint-Etienne pour la montée

ASSE : Après le Red Star, Rodez sait comment vite récupére

À voir

INFO Mercato : Réponse franche de Christophe Galtier à l’OM

Pour rappel, il y a eu une affluence record à Geoffroy-Guichard, lors de la réception d’Amiens SC (5-0), samedi dernier. Il y avait 37 372 spectateurs présents à ce match de la dernière journée de Ligue 2. Il ne manque plus que la montée en Ligue 1 pour récompenser le peuple stéphanois.