Mercato OM : Surprise, un attaquant prolonge à Marseille !

Alors que de nombreux départs se profilent cet été, la direction de l’OM vient de verrouiller l’un de ses jeunes talents. L’attaquant Elies Daillo a signé un nouveau bail à Marseille.

Mercato : L’OM prolonge le jeune Elies Daillo

La fin de saison est très mouvementée à l’Olympique de Marseille, où de grandes changements s’opèrent en coulisse. Le club phocéen s’apprête à accueillir un nouveau directeur sportif. Grégory Lorenzi, excepté un rebondissement de dernières, succédera à Medhi Benatia.

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La direction de l’OM travaille aussi sur la succession de Habib Beye. C’est dans ce contexte de transition qu’elle s’efforce à stabiliser ses fondations. Les dirigeants phocéens viennent en effet de réaliser une belle opération en interne : la prolongation du jeune Elies Diallo.

Une officialisation imminente

L’attaquant talentueux de 16 ans représente l’avenir de l’attaque olympienne. Il était alors hors de question de perdre un tel espoir. Et après d’intenses négociations, Elies Daillo a décidé de signer un nouveau bail à l’OM. Le compte InformaTreize le confirme, l’accord pour l’extension de son bail est désormais bouclé.

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👉Le jeune crack 🇩🇿🇸🇳𝗘𝗹𝗶𝗲𝘀 𝗗𝗶𝗮𝗹𝗹𝗼 (16 ans) prolonge son contrat avec l’Olympique de Marseille. #TeamOM pic.twitter.com/vKfkttFUNz — InformaTreize (@InformaTreize) May 13, 2026

Son officialisation ne saurait tarder. La nouvelle direction de l’Olympique de Marseille démontre ainsi sa volonté de placer la formation au cœur de son projet sportif. D’autres signatures sont attendues dans les semaines à venir. Le jeune joueur formé au Stade Rennais poursuivra donc sa progression à l’OM.