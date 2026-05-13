Mercato PSG : 80 M€, un joyau de Monaco arrive à Paris !

Le prochain mercato estival pourrait provoquer un énorme mouvement du côté de l’AS Monaco. Très courtisé après sa montée en puissance cette saison, Maghnes Akliouche se rapproche de plus en plus du Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Luis Campos accélère pour attirer Akliouche

Le nom de Maghnes Akliouche revient avec insistance du côté du Paris Saint-Germain à l’approche du mercato estival. Déjà intéressé l’an dernier par le milieu offensif de l’AS Monaco, le PSG est revenu concrètement à la charge ces dernières semaines. Selon le quotidien L’Equipe, le joueur figure désormais parmi les grandes priorités parisiennes pour renforcer le secteur offensif.

Lire aussi : Mercato PSG : Luis Campos déniche un meneur de jeu redoutable

Luis Campos suit le Monégasque depuis plusieurs saisons, mais la prestation réalisée face au PSG en Ligue des Champions aurait définitivement convaincu les dirigeants parisiens de passer à l’action. Auteur d’une saison solide sous les couleurs monégasques, le milieu offensif de 24 ans confirme match après match son importance dans le dispositif princier.

L’AS Monaco fait grimper les enchères

Régulier et décisif, il totalise cette saison 6 buts et 7 passes décisives en 30 matchs de Ligue 1. Sous contrat jusqu’en juin 2028, il dispose aujourd’hui d’une valeur marchande estimée à 50 millions d’euros par Transfermarkt. La tendance semble claire. Maghnes Akliouche donnerait sa priorité au PSG, où il pourrait profiter des possibles départs de Kang-in Lee ou encore Bradley Barcola pour gagner une place dans la rotation offensive de Luis Enrique.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato PSG : Un nouveau phénomène se rapproche de Paris

À voir

ASSE : Après le Red Star, Rodez sait comment vite récupérer

Mercato : Urgent ! Alvarez au PSG ? La bombe qui change tout

Mais l’AS Monaco ne compte pas faciliter les discussions. Depuis plusieurs mois, les dirigeants monégasques maintiennent une position ferme dans ce dossier et espèrent récupérer une indemnité importante pour leur milieu offensif. L’été dernier, le club de la Principauté réclamait près de 80 millions d’euros pour ouvrir la porte à un transfert. Malgré cette fermeté, Paris garde le dossier actif et pourrait accélérer après la campagne européenne du club.