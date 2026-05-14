Mercato RC Lens : Jean-Louis Leca tente un Champion du Monde

Le RC Lens aurait pu frapper un énorme coup l’été dernier au poste de gardien. En cas d’échec du transfert de Robin Risser, les Sang et Or avaient envisagé une arrivée surprise d’Hugo Lloris.

Mercato RC Lens : Hugo Lloris, le plan B des Sang et Or

Le recrutement de Robin Risser restera comme l’une des grandes réussites du RC Lens cette saison. Arrivé en provenance de Strasbourg pour environ 3 millions d’euros, le gardien de 21 ans s’est rapidement imposé comme une référence à son poste en Ligue 1. Ses performances lui ont même permis de décrocher le trophée de meilleur gardien du championnat.

Lisez aussi : OGC Nice : Les détails du contrat d’Hugo Lloris au Los Angeles FC

Mais ce dossier aurait pu prendre une tournure totalement différente. Avant la rencontre entre Lens et le PSG ce mercredi, Jean-Louis Leca a révélé sur beIN Sports que le club nordiste avait longtemps craint un échec lors de la visite médicale du jeune portier en raison d’un problème au dos. Une réflexion avait alors été lancée en interne afin de trouver une alternative crédible au dernier moment.

Le plan secours du RC Lens

Le RC Lens avait ainsi pensé à Hugo Lloris. L’ancien capitaine des Bleus, désormais au Los Angeles FC, représentait une solution de secours prestigieuse pour les dirigeants lensois. « On s’est dit : si ça ne passe pas à la visite médicale, on fait quoi ? Pourquoi pas Hugo Lloris ? On voulait soit le gardien emblématique de l’équipe de France, soit le nouveau », a confié Jean-Louis Leca.

Lire la suite sur le RC Lens

Mercato PSG : Hugo Lloris, prochain gardien de but du Paris SG ?

À voir

Mercato : L’OM tient enfin son favori pour remplacer Beye !

Mercato : Duel entre le SRFC et le Paris FC pour Thomasson !

Finalement, Lens n’a jamais eu besoin d’activer cette piste. Robin Risser a confirmé tous les espoirs placés en lui et pourrait désormais intégrer la prochaine liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026.