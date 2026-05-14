Mercato : L’OM tient enfin son favori pour remplacer Beye !

L’OM a besoin d’un nouveau coach. Habib Beye va s’en aller une fois la saison terminée. Pour le remplacer, un nom se dégage en tête de liste. Christophe Galtier est plébiscité à Marseille.

Mercato OM : Christophe Galtier en pole pour remplacer Habib Beye

Sauf improbable revirement de situation, Habib Beye va quitter le banc de l’Olympique de Marseille. Malgré un bail courant jusqu’en juin 2027, son avenir est barré par un grand bouleversement estival. Medhi Benatia cédera sans doute sa place à Grégory Lorenzi. Le futur directeur sportif de l’OM héritera d’une tâche immense : identifier le successeur idéal à Habib Beye.

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Les premières tendances indiquent une volonté forte de recruter un technicien français, connaissant très bien le championnat de France . Deux noms circulent avec une insistance dans ce sens : Bruno Genesio du LOSC et Christophe Galtier actuellement en poste au NEOM SC en Arabie saoudite.

Une expérience mieux adaptée à Marseille

Cette short-list est pertinente selon Walid Acherchour. Le consultant sur RMC et Winamax FC rappelle toute de même que l’avenir du coach lillois reste suspendu à l’issue de la saison et à sa collaboration avec Olivier Létang. Raison pour laquelle il accorde sa préférence à Christophe Galtier.

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« Même si Genesio est sur le marché (…) il ne passe pas avant Christophe Galtier », a déclaré Walid Acherchour. Ce dernier estime que l’expérience du natif de Marseille est mieux adaptée au contexte du club. Reste à savoir si les dirigeants de l’OM partagent cet avis.