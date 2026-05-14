PSG : Matvey Safonov reçoit une incroyable offre en Russie !

À moins de vingt jours de la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal à Budapest, en Hongrie, Matvey Safonov a fait l’objet d’une proposition totalement inattendue du côté de la Russie.

PSG : Des « nuits torrides » promises à Matvey Safonov

Le Paris Saint-Germain est officiellement champion de France pour la 14e fois. Mercredi soir, les hommes de Luis Enrique ont validé leur sacre en s’imposant face à leur dauphin, le RC Lens, leur principal concurrent dans la course au titre de Ligue 1. Une rencontre marquée par la prestation remarquée de Matvey Safonov. Désormais, le gardien de but russe se tourne vers un nouveau défi majeur : la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, le 30 mai à Budapest, en Hongrie.

« Notre chemin n’est pas fini, on a une idée en tête, tout le monde. On va continuer de travailler, avec une grande concentration », a notamment déclaré l’international russe de 27 ans, cité par RMC. Une rencontre tant attendue par les amoureux du football, particulièrement dans son pays. En effet, à l’approche de ce choc européen, une incroyable séquence a enflammé les réseaux sociaux autour de l’ancien portier de Krasnodar.

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Une actrice de films pour adultes, Mary Rock, a envoyé un message vidéo au numéro 39 du PSG dans lequel elle lui promet une « nuit torride » pour chaque arrêt réalisé lors de la finale contre les Gunners, le 30 mai prochain à la Puskas Arena de Budapest, en Hongrie. Une sortie qui a rapidement fait réagir l’entourage de Matvey Safonov.

Pour Safonov, « les nuits torrides, c’est faire des mots croisés »

Sur ses réseaux sociaux, la compagne de Matvey Safonov, Marina Kondratiuk, a répondu à Mary Rock avec ironie. « Une actrice X a souhaité bonne chance à mon mari pour la finale de la Ligue des champions et lui a promis une nuit torride à chaque arrêt.

Elle ne se doute pas que, pour lui, les nuits torrides, c’est faire des mots croisés, regarder ‘Quoi ? Où ? Quand ’ (un jeu télévisé russe de logique) et se coucher à 23h30, parce que, put***, il doit se lever tôt le lendemain pour aller s’entraîner », a écrit l’épouse du portier du Paris Saint-Germain.