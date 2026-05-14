Mercato Toulouse: Le successeur de Novell trouvé en Écosse ?

Le Toulouse FC continue d’activer plusieurs pistes pour remplacer Carles Martinez Novell. Et le nom de Jens Berthel Askou, actuel entraîneur de Motherwell, en Écosse revient désormais avec insistance en coulisses.

Mercato TFC : Jens Berthel Askou proche du banc violet

Arrivé l’été dernier à Motherwell, Jens Berthel Askou s’est rapidement imposé comme l’une des sensations de la saison en Scottish Premiership. Son équipe lutte depuis plusieurs mois pour les places européennes alors qu’elle ne faisait pas partie des favoris au départ. Le Danois a notamment été récompensé à deux reprises par le trophée de coach du mois. Son style de jeu offensif et intense a également permis de ramener un nouvel engouement autour du club écossais.

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Selon les informations du Sun et de BBC, le TFC envisagerait une offensive estimée à près d’un million d’euros pour convaincre Motherwell de laisser partir son entraîneur. Aucune offre officielle n’aurait toutefois été transmise au club écossais pour le moment.

Un profil international qui séduit Toulouse

Avant son arrivée en Écosse, le technicien danois de 43 ans avait déjà multiplié les expériences à travers l’Europe. Ancien défenseur central, il a entraîné au Danemark, en Suède et aux Îles Féroé avant de devenir adjoint au Sparta Prague puis au FC Copenhague.

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Interrogé par la BBC au sujet des rumeurs l’envoyant à Toulouse, Jens Berthel Askou est resté mesuré : « Je le prends comme un signe positif : cela veut dire que nous faisons quelque chose de bien. » Pour l’instant, Motherwell assure n’avoir reçu aucune offre officielle. Mais le dossier semble bel et bien lancé en coulisses.