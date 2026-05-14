Mercato Stade Rennais : Une offre de 20 M€ envoyée à Rennes

Un cador allemand passe à l’attaque pour le milieu de terrain du Stade Rennais, Djaoui Cissé. Son départ se précise.

Mercato Stade Rennais : Le Bayer Leverkusen dégaine 20 M€ pour Djaoui Cissé

20 millions d’euros. C’est l’offre qui est déposée sur le bureau des dirigeants du Stade Rennais. À 22 ans, le milieu de terrain Djaoui Cissé affole le marché européen avant même l’ouverture officielle du mercato.

Le Bayer Leverkusen passe à l’offensive. Selon Africa Foot, le club allemand a déjà formulé cette proposition concrète pour s’attacher les services de l’international espoir français. Cette formation de Bundesliga veut déloger la pépite. Il faut dire que le projet sportif séduit Djaoui Cissé. L’entourage du joueur pousse activement pour un départ vers l’Allemagne cet été.

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Le joueur a prolongé cette saison son bail avec Rennes jusqu’en 2030. Mais il n’obtient pas assez de temps de jeu. Depuis l’arrivée de Franck Haise sur le banc breton, le Bleuet a perdu sa place. Il a ciré le banc pendant plusieurs matches. Cette situation le pousse à vouloir quitter le navire.

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Un transfert sec est désormais sur la table. Djaoui Cissé place sa progression sportive au-dessus de tout et un départ semble inéluctable. Rennes devra cependant trancher face à une concurrence qui s’intensifie. Si le Bayer Leverkusen a dégainé le premier, Arsenal, West Ham et Leeds préparent également leurs offres. La bataille pour le jeune talent ne fait que commencer.