FC Lorient : Urgent ! Pantaloni en difficulté avant Le Havre

Le FC Lorient a vécu une séance d’entraînement agitée ce jeudi avant la réception du Havre AC pour la dernière journée de Ligue 1. Plusieurs joueurs des Merlus ont été touchés physiquement à trois jours de cette ultime rencontre au stade du Moustoir.

FC Lorient : Le point médical avant Le Havre

La préparation du FC Lorient pour le dernier match de la saison est loin d’être idéale. À l’approche de la réception du Havre AC ce dimanche 17 mai, Olivier Pantaloni doit composer avec plusieurs pépins physiques dans son effectif. Déjà absent de la séance collective, Bingourou Kamara souffre d’une entorse du genou gauche contractée mercredi à l’entraînement.

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Le gardien lorientais est forfait pour cette rencontre face aux Havrais. Théo Le Bris, toujours en réathlétisation avec un préparateur physique, ne rejouera également plus cette saison. Mais les inquiétudes se sont surtout multipliées pendant la séance du jour.

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Igor Silva a dû quitter prématurément l’entraînement après un coup reçu au pied. Arthur Avom a lui aussi été touché à la cheville gauche. La situation semble encore plus préoccupante pour Mohamed Bamba. L’attaquant lorientais, touché au pied, a quitté ses partenaires en pleurs.

Des retours importants !

Dans ce contexte tendu, le FC Lorient peut néanmoins souffler avec les retours de Darlin Yongwa et Bamo Meïté. Absents lors du déplacement à Metz, les deux joueurs ont participé normalement à l’intégralité de la séance collective.

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Neuvièmes avant cette 34e journée, les Merlus tenteront de terminer la saison dans le Top 10 devant leur public. Ce sera d’ailleurs la dernière fois que Olivier Pantaloni dirige les Merlus, son départ étant dorénavant acté. En face, Le Havre joue encore son maintien en Ligue 1.

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Les hommes de Didier Digard n’ont plus gagné depuis le 15 février et restent sur une série inquiétante de onze matchs sans victoire. Avec seulement un point d’avance sur leurs poursuivants, le HAC n’a plus le droit à l’erreur au Moustoir.